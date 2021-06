Bruno José festeja reencontro com o gol

Depois de quase quatro meses na Toca, Bruno José marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A eufórica comemoração do atacante Bruno José, autor do gol da vitória sobre o Juazeirense por 1 a 0, pela Copa do Brasil, na quinta-feira, pôs fim a uma fase incômoda para o jogador no Cruzeiro – contratado em fevereiro, ele conviveu com críticas por passar praticamente quatro meses sem balançar as redes. Agora, espera que o jejum tenha ficado definitivamente no passado.





O último gol de Bruno José havia sido ainda com a camisa do Brasil de Pelotas, em janeiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Ele foi o goleador de sua equipe na competição, com seis gols, e por isso chamou a atenção da diretoria celeste, que negociou a liberação com o Internacional, dono de seus direitos econômicos. A contratação teve o aval do técnico Felipe Conceição.





Na Toca da Raposa, no entanto, o primeiro gol demorou a sair. “Trabalhei muito para que esse gol saísse. Muita dedicação, muito trabalho, e graças a Deus pude fazer o gol e ajudar a equipe neste primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora é fazer ótimo jogo na Bahia para conseguimos a classificação”, afirmou, mais aliviado, o atacante, de 23 anos.





Mesmo com o longo período sem balançar a rede, Bruno José foi mantido como titular por Felipe Conceição, ganhando a disputa com Willian Pottker. Isso ajudou o atacante a se manter sereno e confiante: “É muito importante esta sequência para todos os jogadores, até para a gente se conhecer, pegar intimidade. Um ajudando o outro. Isso facilita muito”.





Com a motivação em alta, Bruno José tentará ajudar a Raposa a se recuperar na Segunda Divisão depois da estreia com derrota para o Confiança por 3 a 1, em Aracaju. O time mineiro vai encarar o CRB, amanhã, às 18h15, no Mineirão, com a missão de deixar as últimas posições e começar a projetar uma ascensão na competição.





Na temporada passada, a equipe foi prejudicada pela perda de seis pontos por determinação da Fifa e passou muito sufoco do início ao fim.





NOVIDADE O goleiro Fábio será o principal desfalque do Cruzeiro no Mineirão, pois foi expulso diante do Confiança. Com isso, Lucas França será mantido no gol, a exemplo do restante da partida em Sergipe. A última vez que o prata da casa começou uma partida foi em 29 de janeiro, no empate sem gols com o Paraná, na rodada final da Série B. Outra ausência é o volante Adriano – Matheus Neris será o substituto.





Por outro lado, o zagueiro Joseph e o volante Flávio voltam a ficar à disposição de Conceição depois de não enfrentar o Juazeirense, pois haviam atuado pelo América na Copa do Brasil. O primeiro é titular da zaga ao lado de Ramon.





Estreante contra o Juazeirense, o lateral-direito Klebinho cumprirá quarentena por determinação do clube após ter tido contato com uma pessoa que apresentou sintomas de COVID-19. A comissão técnica não especificou o tempo que ele ficará longe dos treinos até que a hipótese de contaminação seja totalmente descartada. Nesta temporada, o Cruzeiro teve quatro casos confirmados no grupo: Vitor Eudes, Ramon, Stênio e Weverton.