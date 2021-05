Cruzeiro mostra time da Série B neste sábado, em dois jogos-treino

Felipe Conceição fará observações no elenco após duas semanas de treinos (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Rafael Sobis pode ser testado como armador do time principal (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Guilherme Bissoli pode iniciar como centroavante da equipe principal (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Volante Flávio, vindo do América, deve atuar contra o Boa Esporte à tarde (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Sem atuar desde 9 de maio, quando foi eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campopara doisna Toca da Raposa II. Pela manhã, às 9h30, os titulares vão enfrentar o, do Rio de Janeiro. Os reservas duelarão com o, às 15h. O clube fará a transmissão dos dois testes em seu canal no Youtube.Concluídas duas semanas exclusivas de treinos, o técnicodeve testar a formação-base que estará em campo na estreia da Série B, contra o. O início da caminhada na Segundona está marcado para sábado, dia 29, às 16h30, no Estádio Batistão, em Aracaju.Como o meio-campistaretornou à Toca só nesta sexta-feira à tarde, após passar uma semana na Itália tratando de questões pessoais, a presença dele nos jogos-treino é incerta.Entre os titulares, a vaga de Rômulo no meio-campo pode ser ocupada por, na função de articulador, ou, um especialista da armação.Se Sobis for mesmo recuado, Conceição poderá lançar o atacantecomo titular ao lado de Bruno José e Airton.A tendência é que o Cruzeiro atue diante do Boavista com a seguinte formação: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rafael Sobis (Marcinho); Bruno José, Airton e Bissoli (Rafael Sobis).Outras novidades devem se mostrar pela primeira vez à torcida com a camisa do Cruzeiro no jogo-treino da tarde, frente ao Boa Esporte. São os casos do lateral-direito/zagueiroe do volante, ex-América, anunciados esta semana. Ambos foram indicados à diretoria pelo técnico Felipe Conceição.Até o momento, o Cruzeiro realizou, sendo 13 pelo Campeonato Mineiro e dois pela Copa do Brasil. Sob o comando de Conceição, o time conseguiu sete vitórias, três empates e cinco derrotas. ONo Mineiro, o Cruzeiro caiu nas semifinais para o América ao ser derrotado por 2 a 1 no Mineirão e 3 a 1 no Independência. Na Copa do Brasil, a Raposa eliminou ona primeira fase, ao empatar por 1 a 1 fora de casa, e o, ao vencer por 1 a 0 em Natal.Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentará oem(quinta), às 16h30, no Mineirão, e no(quarta), às 19h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA.1ª rodada -29 de maio (sábado) - 16h30 - Batistão, Aracaju (SE)2ª rodada -6 de junho (domingo) - 18h15 - Mineirão, Belo Horizonte3ª rodada -12 de junho (sábado) - 16h30 - Mineirão, Belo Horizonte4ª rodada -16 de junho (quarta-feira) - 21h30 - Moisés Lucarelli, Campinas (SP)5ª rodada -19 de junho (sábado) - 19h - Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)6ª rodada -23 de junho (quarta-feira) - 21h30 - Mineirão, Belo Horizonte7ª rodada -26 de junho (sábado) - 21h - Rei Pelé, Maceió (AL)8ª rodada -29 de junho (terça-feira) - 19h - Mineirão, Belo Horizonte9ª rodada -3 de julho (sábado) - 11h - Bento Freitas, Pelotas (RS)10ª rodada -7 de julho (terça-feira) - 21h30 - - Mineirão, Belo Horizonte