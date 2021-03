URT x Cruzeiro: veja prováveis escalações para o jogo em Sete Lagoas

Felipe Conceição, técnico do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

URT

entram em campo neste sábado, às 21h, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Em função do agravamento daem Patos de Minas, o jogo foi transferido do Zama Maciel para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.A determinação foi do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG) após pedido do clube celeste.No Cruzeiro,terá dois desfalques em relação ao time que iniciou as duas primeiras partidas do Estadual.O volante Matheus Neris teve diagnosticada lesão muscular na região adutora da coxa direita. Já o atacante Felipe Augusto foi expulso na derrota por 1 a 0 para a Caldense, na última quarta.No meio-campo, a tendência é que Adriano seja escalado entre os 11 iniciais. Já no ataque, Airton deverá ganhar a posição. A dupla foi utilizada no decorrer das primeiras duas partidas do Cruzeiro nesta temporada.O provável time para o jogo diante da URT tem Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; William Pottker, Airton e Rafael Sobis.Com um ponto somado nas duas primeiras rodadas, o Cruzeiro é o 10º colocado doAmérica e Atlético são os líderes do campeonato, com seis pontos cada.Atuando como mandante, mas fora de casa, a URT poderá ter problemas para o jogo deste sábado.Três titulares deixaram o campo reclamando de dores após a vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia, na última quarta.Se os jogadores não conseguirem se recuperar até o momento da partida, o técnicopoderá perder os meias João Paulo e Leo Aquino, além do atacante Mateus Oliveira.A provável escalação da URT tem Renan Rinaldi; Kellyton, Davy Einstein, Donato e Pedro Rosa; Romário (João Paulo), Jean Carlos, João Diogo e Weslcley (Leo Aquino); Yago e Paulo Renê (Mateus).O time de Patos de Minas ocupa a 6ª colocação da tabela do Mineiro, com três pontos.