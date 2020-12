Com vitória sobre o CRB, América assume liderança com gosto de Série A

Jogadores comemoram o 1 a 0 garantido por Juninho no Independência: chance de acesso com a pontuação alcança 85% (foto: MOURÃO PANDA/AMÉRICA)







Em mais um passo rumo à elite nacional, o América assumiu provisoriamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o CRB por 1 a 0 no Independência, em duelo pela 31ª rodada. Coelho, que nesta semana decidirá vaga para a final da Copa do Brasil, teve atuação segura. O gol foi marcado pelo capitão Juninho.





Com o resultado, o América chegou a 60 pontos (há mais 21 em disputa) e ultrapassou a Chapecoense. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com projeções esportivas, as chances de o alviverde garantir presença na elite estão em 85%. Para retomar a ponta, a equipe catarinense, que tem um ponto a menos, precisa derrotar o Paraná amanhã, na Arena Condá.





Na rodada seguinte da Série B, o América encara o Guarani, sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. Antes, o time de Lisca tem duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Independência, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, em busca de vitória simples para avançar à inédita decisão. A partida de ida terminou empatada por 1 a 1, em São Paulo.





Ontem, a primeira chance do jogo foi do CRB, aos 9 minutos. Diego Torres bateu falta com categoria e a bola passou perto do ângulo de Airton, substituto de Matheus Cavichioli, desfalque por causa de desgaste muscular. A resposta americana veio em seguida, com Rodolfo. O centroavante recebeu dentro da área, finalizou de direita e mandou à esquerda, com perigo.





Com mais posse de bola (56% a 44% durante a primeira etapa), o América conseguiu abrir o placar aos 29min. Alê recebeu de Felipe Augusto, ajeitou e cruzou rasteiro. O volante Juninho, na marca do pênalti, dominou, tirou da marcação e bateu no canto direito: 1 a 0. Nos acréscimos, Felipe Augusto arriscou da entrada da área, mas Edson Mardden fez ótima defesa, evitando o segundo o segundo gol alviverde.





No segundo tempo, o Coelho desperdiçou boas chances de ampliar o placar. Numa delas, Sávio cruzou da esquerda, Juninho apareceu livre na área e completou de carrinho. Com desvio, a bola foi pela linha de fundo. Em outra, Rodolfo invadiu a área, preparou o chute rasteiro, mas acabou interceptado por Gum no momento da conclusão.





SUSTO

Em vantagem, Lisca mexeu em três peças de uma vez: saíram Alê, Felipe Augusto e Flávio; entraram Geovane, Calyson e Sabino. Posteriormente, mais duas mexidas conjuntas: Leo Passos e Marcelo Toscano nas vagas de Ademir e Rodolfo. Aos 42 minutos, o América levou um susto com o gol de Daniel Amorim, de cabeça, após cruzamento de Régis. No entanto, o lance foi anulado por impedimento.





FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 X 0 CRB

América: Airton; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Flávio (Sabino), Juninho e Alê (Geovane); Ademir (Leo Passos), Felipe Augusto (Calyson) e Rodolfo (Marcelo Toscano)

Técnico: Lisca

CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Luiz Cláudio (Olívio); Claudinei e Carlos Jatobá (Hyuri); Pablo Dyego (Régis Tosatti), Diego Torres, Luidy (Iago) e Lucão do Break (Daniel Amorim)

Técnico: Roberto Fernandes

31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Gol: Juninho 29 do 1º

Árbitro: Paulo Henrique Vollkopf (CBF/MS)

Assistentes: Fábio Pereira (CBF/TO) e Leandro dos Santos Ruberdo (CBF/MS)

Cartão amarelo: Sávio, Luiz Cláudio e Iago

Próximos jogos do América: Guarani (f), Vitória (c), Náutico (f)





Americana

COVID atinge dois

Antes da partida contra o CRB, o clube informou que o auxiliar-técnico Cauan de Almeida e o zagueiro Joseph testaram positivo para COVID-19. Ambos estão em isolamento desde a sexta-feira. De acordo com o protocolo da CBF, o período de afastamento é de pelo menos dez dias.