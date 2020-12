Galo vence o Athlético-PR e seca o São Paulo para diminuir diferença

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Athlético-PR, ontem, em Curitiba, o Atlético fez a parte dele na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e agora torce contra o São Paulo, que hoje, às 18h15, faz clássico com o Corinthians, no Itaquerão, para se aproximar da liderança da competição. O gol alvinegro foi marcado pelo chileno Eduardo Vargas, no fim do primeiro tempo, depois de assistência de Keno. O Galo ainda desperdiçou pênalti, com Keno, que parou no goleiro Santos.





O próximo compromisso atleticano será justamente contra o tricolor paulista, quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Dependendo do que ocorrer hoje em Itaquera, a diferença, que no começo desta rodada era de sete pontos, poderá cair para um ponto – é preciso também “secar” o Flamengo, que tem quatro pontos a menos e hoje, às 17h, recebe o Santos, no Maracanã.

Depois de assistência de Keno, aos 43min do primeiro tempo, Vargas finalizou com chute forte de dentro da área e garantiu a vitória do Galo (foto: Geraldo Bubniak/Estadão Conteúdo)

“Esta é uma vitória que precisávamos, em um campo muito complicado. A equipe se comportou bem, mesmo depois de perder um pênalti. Fizemos um gol e poderíamos ter feito mais”, afirmou o técnico Jorge Sampaoli. Segundo ele, o resultado, apesar de magro, dá ânimo para a verdadeira decisão, que ocorrerá na quarta-feira, na capital paulista. “Temos pouco tempo para nos preparar para um jogo tão importante, mas vamos fazê-lo”, disse.





Ontem, pela primeira vez, ele contou com o trio ofensivo formado por Savarino, Vargas e Keno. Até demorou um pouco para eles se entrosarem e o Furacão se aproveitou e quase abriu o placar aos 5min, com Nikão, que acertou o travessão com pancada de fora da área, com Éverson ainda tocando na bola.





O Galo respondeu 11 minutos mais tarde, com Vargas, que colocou na rede, mas foi marcada posição irregular. Aos 22min, Savarino desperdiçou bom cruzamento de Keno ao emendar mal. No minuto seguinte, foi a vez de Zaracho finalizar mal cruzamento de Guilherme Arana. Aos 29min, Zaracho tentou o cruzamento e a bola bateu no braço do lateral Abner dentro da área. Porém, Santos defendeu a cobrança de pênalti efetuada por Keno.





O próprio Keno mandou com perigo de fora da área aos 34min. Aos 43min ele fez a assistência para Vargas finalmente marcar, em contra-ataque rápido finalizado com chute forte de dentro da área.





SEGUNDO TEMPO





Aos 4min, Vargas voltou a marcar, mas novamente estava impedido. Faltou, então, mais ambição ao time alvinegro, que pareceu satisfeito com a vantagem mínima. Perigo mesmo só aos 25min, assim mesmo em cabeçada contrária de Aguilar. Dois minutos depois, Renato Kayzer desperdiçou também em jogada aérea. Já Abner conseguiu cabecear no alvo, aos 38min, mas Éverson defendeu muito bem, praticamente garantindo os importantes três pontos para o Galo.





Como Sampaoli ressaltou, não há tempo para descansar e hoje, às 10h, os jogadores já voltam aos treinos na Cidade do Galo. O volante Jair, machucado, e o meia-atacante Dylan Borrero, servindo à Seleção Colombiana, continuarão de fora.