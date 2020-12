Cruzeiro vence rumo à elite

O Cruzeiro renovou a esperança de subir para Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 1 a 0, na noite de ontem, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada da Série B. A situação ainda é muito difícil, mas o time celeste segue com chances de subir, precisando de oito vitórias nas 10 rodadas finais da competição, ou sete vitórias e três empates. O próximo compromisso da Raposa será contra o CSA, terça-feira, às 21h30, no Independência. A intenção é se aproximar ainda mais dos primeiros colocados, uma vez que a possibilidade de rebaixamento está praticamente eliminada.





“A gente sabe da importância de uma vitória dentro do planejamento de pontuar o máximo possível. A dedicação, a luta, a entrega foram ótimos, com oportunidade de fazer mais gols, mas o importante foi o resultado”, afirmou o goleiro Fábio, que mais uma vez foi fundamental para que a Raposa obtivesse sucesso na capital baiana. Para o jogo contra o time alagoano, o técnico Luiz Felipe Scolari terá a volta do volante Jádsom Silva, livre de suspensão. Por outro lado, Adriano, da mesma posição, está fora justamente por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Jogadores comemoram gol marcado por Ramon, que garantiu três pontos na tabela e manutenção de chances de subir (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O resultado de ontem não foi obtido com facilidade. Com 15min, Vico, do time baiano, bateu de fora e obrigou Fábio a grande defesa, assustando os cruzeirenses. Mas nada muito mais que isso os donos da casa fizeram, ainda que o Cruzeiro tenha se mostrado preguiçoso. O gol da vitória saiu na única finalização no primeiro tempo. Mas antes, aos 43min, o goleiro Ronaldo se machucou ao sair do gol e foi substituído. Yuri entrou e nem pegou na bola até sofrer o gol, com Ramon desviando de cabeça escanteio da direita cobrado por Felipe Machado.





“Nos primeiros 15 ou 20 minutos, tivemos dificuldades, mas vencemos porque estamos equilibrados. Se não temos uma jogada tão trabalhada, estivemos organizados. Com todo mundo cansado, isso faz você levar vantagem”,disse Luiz Felipe Scolari, técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro só foi para o vestiário com a vantagem porque Fábio pegou chute de Leo Ceará já nos acréscimos. O atacante pegou firme depois de falha bisonha de Arthur Caíke. “A gente entrou moroso, demos espaço ao Vitória, mas felizmente melhoramos no fim e fizemos o gol. Agora é manter no segundo tempo para sair daqui com os três pontos”, disse Ramon. A segunda finalização do Cruzeiro foi aos 4min do segundo tempo, com Arthur Caíke finalizando de fora da área, para boa defesa de Yuri. Cinco minutos depois, Rafael Sóbis pegou rebote na esquerda e, com muito efeito, acertou a trave.

Em jogo de poucas finalizações, time segurou o adversário

Expulsão





A situação celeste melhorou aos 45min, quando Lucas Cândido foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo depois de impedir Giovanni, que havia acabado de entrar, de avançar. Mas o time mineiro não soube aproveitar. Tanto que a única chance foi aos 46min, com Welinton, que passou por todo mundo, incluindo o goleiro, mas finalizou para fora. Mas, para o bem do Cruzeiro, o time não sentiu falta de mais gols. Agora, vai tentar seguir somando pontos para continuar na luta pelo acesso.













enquanto isso...

...Dodô receberá R$ 250 mil sem jogar

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Cruzeiro chegou a acordo e pagará R$ 250 mil mensais ao latearl-esquerdo Dodô durante cinco anos, a partir de janeiro de 2022, por descumprimento de acordo firmado em janeiro de 2019, quando o clube era comandado por Wagner Pires de Sá e Itair Machado. Apesar dos valores altos, a diretoria comemorou o acordo, pois considera que vai economizar 62,5% do contrato total, que classificou de absurdo.

















Vitória para se manter é a meta do América





O América recebe o Paraná Clube no Independência, em Belo Horizonte, às 18h30 de hoje, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto põe frente a frente equipes que vivem temporadas completamente distintas. Enquanto o Coelho briga pelo acesso e disputa as semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor da Vila luta contra o rebaixamento à Série C. O time mineiro é o vice-líder da Série B, com 50 pontos, e está a quatro de distância da líder Chapecoense. Por sua vez, a equipe paranaense ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, e tem apenas um de vantagem em relação ao Figueirense, primeiro clube do Z4.





Na 27ª rodada, o América superou o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Independência. Já o Tricolor foi derrotado pelo Figueirense por 2 a 0, na Vila Capanema, em Curitiba. Para o time alviverde, a partida representa uma oportunidade de diminuir a vantagem da Chape, que enfrenta o CRB em Santa Catarina. Em caso de vitória dos mineiros e derrota dos catarinenses, a distância entre as duas equipes seria encurtada para um único ponto.

O atacante Felipe Azevedo, esperança de gols, participa do último treino antes do jogo contra o Paraná Clube, hoje, no Independência (foto: João Zebral/América )

Do outro lado, o Paraná Clube precisa do triunfo para ampliar sua vantagem em relação à zona de rebaixamento. O Tricolor da Vila não pode ganhar posições, já que está a quatro pontos de distância do Brasil de Pelotas (15º colocado). Em outra perspectiva, uma derrota pode significar a entrada no Z4, se Figueirense (17º, com 28 pontos) ou Náutico (18º, com 27 pontos) vencerem seus compromissos – contra Cuiabá e Botafogo-SP, respectivamente.





O duelo de hoje também marca o reencontro entre América e Rafael Lima, zagueiro capitão do título alviverde em 2017. O defensor voltará ao Independência dois anos após sua rescisão com o clube mineiro, onde construiu história de superação e se tornou ídolo.





Calculadora





Neste momento, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Coelho tem 96% de chance de conquistar o acesso à Série A. Segundo os estudos, a equipe que somar 63 pontos tem 99,1% de possibilidades de subir para a primeira divisão. Para atingir essa pontuação, o time mineiro precisa somar 13 de 33 possíveis – quatro vitórias e um empate, por exemplo.





Por outro lado, ainda de acordo com a UFMG, o Paraná Clube tem 54,6% de chance de ser rebaixado à Série C. Segundo os matemáticos, um time que chegar aos 46 pontos tem apenas 1,5% de probabilidade de cair para a Terceira Divisão. Nos 11 jogos restantes, o Tricolor da Vila precisa somar 17 pontos para atingir essa marca – cinco vitórias e dois empates, por exemplo.





Desfalques





O Coelho tem sete desfalques para enfrentar o Paraná. Os meias Geovane e Marcelo Toscano cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com COVID-19, o volante Juninho e o meia Alê também estão fora. No Departamento Médico, o lateral-direito Diego Ferreira, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Guilherme seguem em tratamento de lesões.





Já o Tricolor da Vila precisa lidar com um 'surto' de COVID-19 em seu elenco. Dez jogadores testaram positivo para o coronavírus. São eles: os zagueiros Fabrício, Salazar e Guilherme Lacerda, os laterais-esquerdos Jean Victor e Juninho, os meias Lucas Sene e Renan Bressan, além dos atacantes Matheus Matias, Bruno Lopes e Wandson. Por sua vez, na partida contra o Figueirense, na última quarta-feira, o zagueiro Philipe Maia sofreu uma fratura no nariz e também desfalcará a equipe.