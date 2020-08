Minas confirma Leandrinho em nova temporada

Aos 37 anos, o ala/armador Leandrinho é o sexto nome minas-tenista anunciado (foto: PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS %u2013 20/12/18)

O Minas anunciou ontem a renovação do contrato do ala/armador Leandrinho, de 37 anos, campeão da NBA em 2015 com o Golden State Warriors, bicampeão da Copa América de Basquete com a Seleção Brasileira, em Santo Domingo’2005 e San Juan’2007. O veterano participou ainda de duas edições dos Jogos Olímpicos, Londres 2012 e Rio’2016.





Leandrinho é o sexto nome confirmado para a temporada. Antes dele, o clube havia negociado a permanência do armador Davi Rossetto. E foram contratados o pivô JP Batista e três estrangeiros, o armador uruguaio Luciano Parodi, o ala/pivô bahamense David Nesbitt, e o ala/armador norte-americano David Jackson. Dois deixaram o time: ALex, que se transferiu para o Bauru-SP, e o pivô norte-americano Tyrone.





Esta será a terceira temporada de Leandrinho com a camiseta do Minas. Na temporada, Leandrinho fez 22 jogos e anotou 442 pontos, média de 20,09 por partida. O atleta teve média de 4,2 rebotes e 4,9 assistências por jogo. O Minas estava em 4º lugar quando a Liga Nacional de Basquete (LNB), foi cancelada pelos clubes, por causa da pandemia de COVID-19.





A equipe se classificou para a Liga Sul-Americana e está confirmada no NBB. Um dos desafios é conquistar também o Super 8, torneio disputado pelos oito primeiros colocados do turno do Novo Basquete Brasil (NBB) e que leva o campeão à Champions League – antiga Copa das Américas –, que reúne todos os campeões sul-americanos.





PROTAGONISMO

Para o técnico Léo Costa, que também renovou contrato, Leandrinho fez uma de suas melhores temporadas no Brasil e será uma das referências do time. “A continuidade do Leandrinho é fundamental para o nosso projeto e para as nossas ambições. É um jogador que dispensa comentários pela qualidade técnica. Ele vem da melhor temporada dele no Brasil, neste último NBB. É uma referência para a equipe tanto na parte ofensiva quanto de postura, pela experiência que carrega de anos na NBA e na Seleção Brasileira. Conto com ele nesse processo e que a gente construa uma temporada maravilhosa.”