Berola, enfim, de volta

Recuperado depois de 10 meses após cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atacante Neto Berola voltou a treinar com o grupo do América na manhã de ontem, no CT Lanna Drumond. O atacante de 32 anos participou dos trabalhos com bola.





A lesão de Berola ocorreu em 25 de setembro, na vitória do Coelho sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, Berola atuou em 30 partidas e marcou quatro gols





O alviverde dá sequência à preparação para o retorno às competições esportivas, com foco inicial no Campeonato Mineiro, cujo retorno será dia 26, em clássico contra o Atlético. Os jogadores trabalharam movimentação e troca rápida de passes. O técnico Lisca ainda comandou um trabalho tático para aprimorar o entrosamento.





O departamento médico do Coelho agora tem somente dois jogadores: o atacante Felipe Azevedo, com fratura por estresse na fíbula esquerda, e o volante Renan Gomes, em recuperação de cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho esquerdo. O meia Geovane, se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda, já está em fase de transição física.





Além de Berola, o goleiro Elzo, de 20 anos, que chegou ao Coelho em 2017 para atuar pelo time sub-17, foi uma das novidades em campo. Ele está agora integrado ao elenco profissional.





Justiça

O zagueiro Paulão, que defendeu o América nas temporadas de 2018 e 2019 (42 partidas, três gols), acionou a Justiça do Trabalho cobrando R$ 1.302.028,28. O total incluiria parcelas em atraso da sua rescisão contratual, depósitos do FGTS, multas e honorários.





Quando deixou o clube, havia acordo para que recebesse R$ 826.066,70 por pendências. A dívida deveria ser paga em 14 parcelas sucessivas de R$ 59.004,76, sendo a primeira no dia 25 de janeiro deste ano e a última em fevereiro de 2021. Porém, segundo a ação, o América quitou apenas os valores dos dois primeiros meses, tendo ficado R$ 708.057,18 a serem acertados.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta