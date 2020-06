Na volta, teste de paciência

A volta gradativa aos treinamentos em meio à pandemia de coronavírus será um teste de paciência para os jogadores. Titular no Cruzeiro antes da paralisação do futebol pelos efeitos da COVID-19, o meia Everton Felipe reconhece que essa fase será de aprendizado. Em um cenário normal, o técnico Enderson Moreira estaria preparando os atletas para uma partida por meio do treinamento coletivo. No entanto, o clube se preocupa no momento em evitar a propagação da doença, o que leva os atletas a ficarem distantes uns dos outros, ter contato limitado com a bola e se concentrar em exercícios individuais.

“É um pouco difícil depois de tanto tempo parado. Para mim, principalmente, foi horrível. Vinha há muito tempo sem jogar, sem atuar frequentemente. Quando cheguei ao Cruzeiro, tive essa sequência. Aí, teve a pandemia, é algo que eu não poderia fazer nada, é algo maior. Infelizmente, houve a parada, foi muito ruim para mim”, disse o camisa 7.

Compreensivo com as dificuldades pontuais, ele ressaltou que o grupo está em fase de 'aprendizagem', e mais contato com o preparador físico Edy Carlos. “Agora na volta, os treinos estão sendo puxados. É difícil, pois limita os treinamentos e nossas capacidades. Não temos muito contato com bola, com as coisas que acontecem no jogo. É muito difícil, mas, como falei, é por algo maior. Estamos nos adaptando a essa situação, o ser humano se adapta às situações da vida.”

Ainda não há uma data para o retorno dos jogos. O Campeonato Mineiro foi paralisado na nona rodada da primeira fase, em 15 de março. Apesar do aperto no calendário, a Federação Mineira de Futebol garante o término da competição dentro de campo.

Se as autoridades de saúde liberarem, os eventos esportivos provavelmente ocorrerão sem a presença de público nos estádios. O Cruzeiro também disputará o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CRB (derrota por 2 a 0 na ida, no Mineirão), e a Série B do Campeonato Brasileiro.









CONTRATAÇÕES

O presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou ontem que o clube busca reforços para a retomada do futebol. “Ainda temos duas ou três contratações que estamos negociando para que venham sem custo, dentro da nossa realidade, e para completar o time na Série B", disse, sem revelar nomes. Um dos atletas na mira é o lateral-direito Daniel Guedes, do Santos. Ele aguarda liberação, da Fifa, já que foi flagrado em exame antidoping e acabou suspenso preventivamente em 2019.





Mais um com COVID

(foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)



O volante Jean testou positivo para a COVID-19. Segundo o clube, que manteve ontem bateria de exames de jogadores (foto) e prosseguirá com treinos, o teste foi realizado na terça-feira, quando começou a nova série de coletas para a detecção do coronavírus. Jean está assintomático, foi afastado das atividades e cumpre isolamento social em casa. De acordo com o Cruzeiro, o meio-campista não teve contato com outros atletas ou membros da comissão técnica durante trabalhos na Toca II. No domingo, o atacante Vinícius Popó também foi confirmado com a doença e cumpre quarentena.