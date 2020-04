Atlético é condenado pela Fifa a pagar dívida por compra de Maicosuel

Atlético deve pagar dívida por Maicosuel até o fim de abril, pois, do contrário, corre o risco de perder pontos no Brasileirão (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 8/5/17)







O Atlético foi condenado pela Fifa a pagar 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões) à Udinese, da Itália, pela compra de Maicosuel, em 2014. Caso o clube alvinegro não pague o valor imposto pela entidade máxima de futebol até o fim do prazo, perderá três pontos no Campeonato Brasileiro deste ano.





A disputa judicial envolvendo brasileiros e italianos é de longa data. Em 2016, a Udinese abriu um processo na Fifa contra o Atlético cobrando 4,5 milhões de euros pelas parcelas referentes às vendas do meia-atacante Maicosuel, em 2014, e do lateral-esquerdo Douglas Santos, em 2015.





Agora, em 2020, a batalha nos tribunais parece ter tido uma decisão. O Galo foi condenado em última instância e deverá fazer o pagamento aos italianos até o fim de abril, sob pena de perder três pontos no próximo Brasileirão. A informação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Superesportes.





A reportagem também apurou que o Atlético busca prorrogar o prazo de pagamento junto à Fifa. Por conta da crise mundial causada pelo novo coronavírus, os clubes estimam que terão grandes prejuízos. Por isso, a diretoria atleticana pretende estabelecer uma prioridade e honrar seus compromissos com funcionários do clube. Caso consiga a prorrogação, a dívida com a Udinese será quitada mais adiante. Se o pedido for negado, o pagamento será feito com dinheiro já existente em caixa.