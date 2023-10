683

A partir dessa quinta-feira (5/10), até o próximo sábado (7/10), Lima, capital do Peru, será palco da terceira edição do treinamento de remodelamento de costela com a 'Hands on ribs'. O evento visa alcançar a excelência máxima em contorno corporal, e trará uma fusão de conhecimento teórico e prático, liderada por especialistas experientes na área.



Organizado por mentores/professores de destaque, incluindo Daniel Botelho, do Brasil, Mauricio Viaro, do Brasil, Raul Manzaneda, do Peru, Emannuel Flores, do México, entre outros. O evento promete oferecer técnicas inovadoras e práticas cirúrgicas de última geração.





Os participantes terão a oportunidade de mergulhar em técnicas inovadoras, como Ugraft, xpine e VDV fat, explorando métodos avançados de remodelamento e extração de costelas. A parte prática do curso incluirá experiências em animais e cirurgias modelo, proporcionando aos participantes uma compreensão prática e aprofundada dos procedimentos.O cirurgião plástico Daniel Botelho explica a importância do encontro. "O treinamento de remodelamento de costela visa atingir a excelência máxima em contorno corporal. Em um mundo onde a busca pela perfeição estética é crescente, esse evento oferece uma oportunidade única para os profissionais de saúde expandirem seus conhecimentos, fornecendo assim soluções mais avançadas e seguras para os pacientes".Esta terceira edição do treinamento de remodelamento de costela promete ser uma jornada educacional inigualável, repleta de aprendizado prático e teórico. Para os profissionais de saúde que buscam aprimorar suas habilidades e estar na vanguarda das técnicas de contorno corporal, é imperdível.