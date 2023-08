683

Doenças intestinais

A Janssen, com apoio da Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite (GEDIIB), lançou uma versão em podcast do Guia Multidisciplinar, projeto que integra a campanha “Siga sem pausa”. Criada em 2020, a iniciativa estava disponível apenas para download em pdf. São ao todo quatro episódios com entrevistas inéditas de especialistas e pacientes sobre as doenças inflamatórias intestinais e o impacto no trabalho, além de acesso a tratamentos, qualidade de vida e alimentação. Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, impactam o dia a dia do paciente, por isso, o acompanhamento médico multidisciplinar e o acesso ao tratamento adequado. Para ouvir os episódios, acesse: https://www.janssen.com/brasil/blog/sigasempausa.

Ansiedade

foto de uma coração e fita métrica Rawpixel.com/ Freepik

O transtorno de ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental da atualidade, sendo motivado por motivos financeiros, insegurança quanto ao futuro ou falta de qualidade de vida. A recomendação é procurar ajuda e fazer pequenas mudanças no dia a dia. O psiquiatra e especialista em ansiedade Flávio Nascimento aponta que o tratamento profissional é fundamental para cuidar corretamente da condição e evitar pioras. No entanto, existem alguns cuidados simples que podem ajudar bastante no controle da condição e na redução do impacto do transtorno, como: tomar um banho gelado, para acionar os neurotransmissores relacionados ao bem-estar; exercícios físicos, que atuam na liberação da endorfina, um neurotransmissor que melhora o humor; e uma boa higiene do sono, capaz de controlar o humor, o estresse e a ansiedade.

Risco cardíaco

mullher segurando chapéu Kroshka_nastya/ Freepik

Um novo medicamento destinado a pacientes com obesidade, o Wegovy, reduz em 20% os riscos de eventos cardiovasculares adversos graves. O resultado, anunciado neste mês, foi obtido em um teste, realizado pela fabricante Novo Nordisk, com a participação de 17.604 adultos com 45 anos ou mais, portadores de doença cardiovascular e acometidos por sobrepeso ou obesidade, mas sem histórico prévio de diabetes. Frederico Nacruth, cardiologista do Hospital Encore, considera a descoberta um avanço para a medicina. "Esse remédio pode dar novos caminhos para tratamento e prevenção. Reduzindo a mortalidade e a obesidade, considerada a doença do século, além de diminuir a doença que mais mata no mundo, que é a cardiovascular", afirma.

Exposição ao sol

Depilação masculina Wavebreakmedia_micro/Freepik

O uso do protetor solar é recomendado por pesquisadores e médicos de todo o mundo, com base em diversos estudos científicos que comprovam sua eficácia. Esse cuidado deve ser praticado durante todos os períodos do ano, inclusive no inverno e até mesmo em ambientes internos. Segundo o oncologista Rodrigo Villarroel, coordenador do Comitê de Tumores de Pele da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), muitas informações equivocadas circulam na internet, inclusive aquelas relacionadas aos cuidados com a pele. Um exemplo é a ideia de que o melhor horário para se expor ao sol é às 12h. Ele explica que a exposição da pele ao sol sem proteção adequada tem o potencial de causar mais riscos do que benefícios, especialmente se ocorrer de maneira prolongada. "Para a produção de vitamina D, exposições curtas, de apenas cerca de dez minutos em parte do corpo, já são suficientes para a maioria das pessoas", destaca.

Depilação masculina



Serviços voltados para o bem-estar do homem estão em alta. Um exemplo é a depilação a laser, que tem se tornado uma prática cada vez mais comum para o público masculino, quebrando tabus. Por proporcionar uma depilação duradoura, o procedimento contribui também para a autoestima e bem-estar, ao deixar a pele lisa, mais bonita e bem cuidada. Outro benefício gerado é o cuidado com a saúde da pele - ajudando no tratamento da foliculite e pelos encravados. Se comparada com métodos tradicionais, a depilação a laser é a opção mais eficaz para reduzir os pelos encravados e as inflamações decorrentes deles.