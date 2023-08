683

Os resultados do estudo vão de encontro ao tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano: "Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham" Freepik

Um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Enfermagem da UFMG, com cerca de duas mil parturientes, em três maternidades especializadas na assistência ao parto em Belo Horizonte: Sofia Feldman, Júlia Kubitschek e Risoleta Tolentino Neves, revelou que a pandemia de COVID-19 contribuiu para a queda do aleitamento materno.

Os resultados do estudo, que vão de encontro ao tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano: “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”, mostram como a pandemia afetou negativamente as mulheres grávidas, diminuindo o acesso a serviços e apoio pré-natal, pós-natal e de amamentação no sistema de saúde.

Indicadores





No que diz respeito à via de nascimento e amamentação, durante o estudo, foram observadas maiores proporções de mulheres sem indicação de cesariana no momento da admissão e que amamentaram seus filhos no período pré-pandêmico (93,33%) em relação ao período pandêmico (87,88%). “Esse cenário pode ser reflexo da redução do atendimento e acesso aos serviços de atenção primária ao pré-natal devido à pandemia . Os serviços de atendimento às gestantes foram reduzidos ou mesmo descontinuados, o que pode ter agravado as complicações na gravidez e no parto e, consequentemente, na amamentação”.





Leia também: Os riscos do aleitamento cruzado: entenda por que só mãe deve amamentar filho Ainda de acordo com o estudo, mulheres com via de nascimento cesariana apresentaram menor chance da realização do aleitamento materno após o nascimento. Em relação à paridade, mulheres multíparas apresentaram maiores chances de realizarem o aleitamento materno após o nascimento. Verificou-se, ainda, que a presença de intercorrências no recém-nascido, ao nascer, reduziu a chance de a mulher realizar o aleitamento materno após o nascimento.

Importância do aleitamento materno

Fernanda Penido reforçou a importância dos profissionais de saúde incentivarem o aleitamento materno logo após o nascimento, aconselhando as mães em relação ao processo de amamentação. “O aleitamento é considerado um dos principais fatores para redução da mortalidade neonatal e infantil , além de ser a forma mais econômica e a melhor intervenção para redução da morbidade nos primeiros anos de vida da criança”, enfatizou.





A coordenadora da pesquisa, professora Fernanda Penido Matozinhos, do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, relatou que houve influência do COVID-19 nas práticas de amamentação. Segundo ela, durante o período da pandemia, embora as recomendações tenham sido mantidas, observou-se um enfraquecimento de muitos dos serviços obstétricos, já que a maioria deles precisou se adaptar às condições desafiadoras impostas pelo Covid. “Isso pode ter interferido nos cuidados após o parto e no incentivo ao contato pele a pele e amamentação exclusiva ou apoio à amamentação ”, destacou.