O mundo vive um tempo de excesso de informação, no qual tudo é para ontem, urgente e é difícil controlar o estresse físico e emocional. Nesse cenário, ao se tratar de saúde, um problema comum de aparecer é o tremor nos s olhos. Sinal que, às vezes, pode permanecer por semanas antes de desaparecer. Por isso, há pessoas que ficam assustadas e pensam até que estão tendo um infarto ou derrame.









"Esse tremor palpebral se chama mioquimia acial. A musculatura da sua pálpebra é altamente recrutada ao longo do dia, porque ficamos de olhos abertos a maior parte do tempo. Com isso, ela é muito sensível à fadiga , fazendo com que ela 'trema'", explica Maria Fernanda Caliani.

Cansaço da musculatura





Mas alguns fatores facilitam e podem estar por trás do problema. Entenda: A médica explica ainda que os tremores palpebrais podem ocorrer em qualquer fase da nossa vida, simplesmente por conta do cansaço dessa musculatura.Mas alguns fatores facilitam e podem estar por trás do problema. Entenda:



ele está por trás de muitos problemas como ansiedade, preocupação, angústia, agitação e as pessoas estressadas têm mais chance de ter o tremor palpebral. Se a ansiedade está atrapalhando sua qualidade de vida, procure por um especialista da área de saúde. Excesso de cafeína: para ter ideia, um expresso tem em média 80mg de cafeína e um café coado 50 mg.É considerado excesso o consumo maior que 250-300 mg ao dia. Se consome muita cafeína, não precisa zerar, mas reduza.

Tempo de tela e luminosidade controlada





Leia: Olho seco no outono: saiba como aliviar os sintomas sem prejudicar a visão. "Esses são os principais fatores. Mas muito tempo na frente do computador, TV e celular também pode ser um gatilho. Reduzir o tempo de tela e utilizar fontes maiores e luminosidade da tela mais confortável pode ser úti", recomenda. Maria Fernanda.

Quando investigar o tremor?

A psiquiatra alerta que se a contração do músculo for forte a ponto de fazer o olho se fechar, ou seja, induzir a piscadas involuntárias (ou se junto com o tremor na pálpebra ocorre alguma contração da musculatura do rosto do mesmo lado), a pessoa pode estar com blefaroespasmo e o espasmohemifacial, que precisam ser investigadas.