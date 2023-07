683

Além de agir contra a depressão, a cetamina melhora o funcionamento cognitivo, ajudando na atenção, concentração e memória de alguns pacientes PDPics/Pixabay





Recentemente, o novo CEO do Twitter, o bilionário Elon Musk, escreveu na rede social que acredita que a cetamina é uma opção melhor que os métodos tradicionais para o tratamento contra a depressão. Desde 2018, o dono da Tesla, da SpaceX e da Neuralink, empresa de implantes cerebrais que iniciou testes em humanos há pouco tempo, vem debatendo sobre saúde mental, mesmo tempo em que teve um dos anos mais difíceis e dolorosos da sua carreira, com 120 horas de trabalho por semana e uso de remédios para dormir.





Cetamina: anestésico com mais de 60 anos

“A cetamina é um anestésico que existe há mais de 60 anos. Foi desenvolvida em 1962 e é considerada extremamente segura. Estudos nos últimos anos têm indicado a substância como um fármaco muito eficiente no tratamento da depressão resistente, quando utilizada em doses muito menores do que para fim anestésico e aplicada sob supervisão médica especializada”, explica Paula Peres, médica e fundadora do Grupo Bello Vero junto ao também médico Douglas Pessanha, que complementa: “O tratamento reverte até 75% dos casos crônicos de depressão, sendo a nova esperança para pacientes que têm suas vidas afetadas e alteradas pela doença. Com a novidade, podemos, realmente, mudar vidas”.

Administrado via endovenosa ou nasal

Diferentemente dos antidepressivos tradicionais, que podem levar semanas ou até meses para começarem a demonstrar resultados, a cetamina é administrada por via endovenosa ou nasal - em spray - e sua ação ocorre em questão de horas ou dias.



"Enquanto os tratamentos atuam no sistema nervoso, promovendo a normalização do fluxo de neurotransmissores, a cetamina atua diretamente no glutamato, substância que auxilia no reparo e reconstrução de circuitos cerebrais, aumentando o número de sinapses - ponto de contato entre uma célula e outra -, que são altamente danificadas em um paciente em estado depressivo”, explica Paula.









"Os resultados podem ser percebidos já na primeira sessão, mas são recomendados, no mínimo, seis sessões, com duas horas de duração cada e intervalo de sete a 10 dias entre elas. Vale ressaltar que o paciente já deve estar em uso de antidepressivos e o tratamento precisa ser encaminhado e acompanhado por um psiquiatra, já que é indicado para aqueles que estão lutando contra depressão grave e que precisam de uma intervenção imediata", ressalta Douglas. Em palavras simplificadas, o tratamento produz uma ponte que restabelece a comunicação das áreas cerebrais responsáveis pelo equilíbrio emocional, aprendizagem e memória, que, quando depressivas, apresentam "mau contato" ou são quebradas durante o processo.





No Brasil, o tratamento com a cetamina já está disponível.