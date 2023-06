Cientistas identificam hormônio que reduz em até 43% ingestão de alimentos

683

Pesquisadores liderados pela Universidade McMaster, no Canadá, descobriram um hormônio que desempenha papel importante na perda de peso e queima de calorias. O estudo, divulgado, nesta quarta-feira (28/06), na revista Nature, mostra que, em testes com camundongos, o GDF15 reduz em até 43% a ingestão de alimentos. A expectativa dos cientistas é de que, no futuro, seja possível desenvolver tratamentos combinados com a substância e medicamentos já prescritos para suprimir o apetite, promovendo um maior emagrecimento em humanos.

As cobaias foram divididas em dois grupos: controle, que recebeu placebo, e o submetido às doses de GDF15. Os animais da terapia experimental apresentaram redução entre 30% e 43% na ingestão diária de alimentos e continuaram perdendo peso enquanto consumiam o mesmo número de calorias que o grupo controle.



Gregory Steinberg, pesquisador da Universidade McMaster, explica o mecanismo de funcionamento da substância. "O GDF15 aciona um receptor no cérebro chamado GFRAL, e, em camundongos, isso acaba diminuindo o consumo de alimentos gordurosos. No estudo atual, mostramos que esse receptor também mantém a queima de calorias, aumentando a atividade nervosa simpática no músculo."



Segundo os estudiosos, essa elevação na queima de energia ocorreu nos músculos, não no tecido adiposo. Steinberg acredita que o bloqueio da desaceleração do metabolismo provocado pela abordagem experimental permitirá que as pessoas não voltem a engordar. "Elas poderão manter o número de calorias que o músculo queima em níveis observados antes da perda de peso", explica.



Sem rebote

Conforme o artigo, outras pesquisas são necessárias para observar os resultados em humanos. Segundo Steinberg, entender de que maneira as taxas de GDF15 afetam a queima de energia muscular poderá ajudar a explicar por que existem diferentes resultados para dietas e perda de peso. "Deve ajudar as pessoas a manterem um peso corporal saudável, evitando o ganho de peso em um efeito rebote que, geralmente, acontece com a dieta", acredita.



Segundo o artigo, estudos adicionais sobre o hormônio também poderão fornecer novas formas de ajudar quem quer perder peso por meio de dietas tradicionais, além de aumentar os benefícios de medicamentos que diminuem o apetite, incluindo os aprovados recentemente, como a semaglutida.