Jovem de 23 anos com câncer cerebral realiza 20 desejos antes de morrer

Laura Nuttall realizou 20 desejos antes de morrer (foto: Arquivo pessoal)

Laura Nuttall, diagnosticada com glioblastoma multiforme em 2018, cumpre lista de desejos ambiciosos, incluindo dirigir um tanque de guerra e conversar com Michelle Obama.









A mãe de Laura, Nicola Nuttall, anunciou a triste notícia no Twitter, destacando a força e a determinação de sua filha até o fim. Nicola afirmou que foi uma verdadeira honra ser mãe de Laura.









O glioblastoma multiforme é um tumor cerebral que se desenvolve rapidamente, afetando a consciência dos pacientes e causando sintomas como dores de cabeça, vômitos e convulsões. Embora represente 15% dos tumores cerebrais, é raro em pessoas jovens como Laura.

Em 2021, Laura recebeu o prêmio Make A Difference e comentou sobre sua escolha de permanecer positiva e viver intensamente diante do diagnóstico de câncer cerebral. Entre os 20 desejos que Laura realizou estão dirigir um tanque de guerra, conversar com Malala Yousafzai e Michelle Obama, se formar em Política, Filosofia e Economia pela Universidade de Manchester e assistir à final da Eurocopa de futebol feminino.





Laura enfrentou diversos procedimentos cirúrgicos enquanto trabalhava para cumprir sua lista de desejos. Em outubro do último ano, ela passou por uma grande cirurgia para remover os tumores cerebrais, mas em dezembro descobriu que o câncer havia se espalhado para outras áreas do cérebro e não poderia mais ser controlado.



Além dos desejos já mencionados, Laura também pescou com comediantes britânicos, pilotou veículos inusitados como um monster truck e um metrô de Londres, almoçou com o comediante de stand-up Peter Kay, teve uma música gravada em sua homenagem por Johnny Marr, saltou de paraquedas, apresentou a previsão do tempo na BBC, comandou um navio de guerra e correu uma maratona, entre outras realizações.