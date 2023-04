Método Zímago tem foco na capacitação da geração Z

Thaís Giuliani, mestre em liderança, é criadora do modelo de aprendizagem Zímago (foto: Reprodução)



A especialista em comportamento humano, Thaís Giuliani, lançou recentemente o livro “A geração Z e o modelo de aprendizagem Zímago”. A obra busca auxiliar na integração dos jovens nascidos entre 1995 e 2010 ao ambiente de trabalho, por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais e comportamentais.





De acordo com Thaís, os valores e visões de mundo dos jovens da geração Z são integralmente influenciados pela internet e pelo ambiente tecnológico atual. Portanto, a autora busca se comunicar com os “parceiros estratégicos” desses jovens, como pais, educadores e líderes, para auxiliá-los em seu desenvolvimento.









O livro traz uma revisão dos modelos de aprendizagem existentes e como eles vão ajudar na formação e preparação do jovem para encarar o mercado de trabalho. Além disso, a obra apresenta os perfis comportamentais desses jovens e como cada um reage aos diferentes desafios na vida pessoal e profissional. O livro também disponibiliza o Zímago, modelo de aprendizagem que teve sua validação e comprovação científica ratificadas na Europa.





A pesquisa, que inspirou a criação do modelo, teve sua eficácia comprovada na Europa e serviu como base para desenvolver todas as competências comportamentais do jovem da geração Z.





A obra é uma importante ferramenta para sanar os conflitos geracionais vividos por todos, seja em casa ou no ambiente de trabalho. A autora se vale do conteúdo de seu livro também para aplicar nos treinamentos para jovens aprendizes, estagiários e trainees com quem trabalha, e, também, preparar os mentores e líderes dessas empresas sobre como lidar com esses nativos tecnológicos.





Formação



Thaís Giuliani tem mestrado em liderança no Brasil e doutorado em ciências da informação em Portugal. É mentora e coach com várias certificações internacionais. A autora já formou e capacitou milhares de pessoas em grandes empresas de diversos segmentos do Brasil e do mundo.





Em resumo, “A geração Z e o modelo de aprendizagem Zímago” tem a missão de auxiliar na formação e capacitação dos jovens da Geração Z para encarar os desafios da vida adulta, seja na vida pessoal ou profissional.





Livro: A geração Z e o modelo de aprendizagem Zímago



• Autora: Thaís Giuliani

• Editora: Lisbon International Press

• Páginas: 216

• Preço: R$ 49

• Informações: (11) 98254-9764





As competências comportamentais desenvolvidas por meio do modelo Zímago podem contribuir para a formação de melhores seres humanos, cidadãos e líderes, preparados para os desafios do futuro.