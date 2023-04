Cantor Fernando Zor chegou a tomar 15 comprimidos de Zolpidem por dia

Cantor sertanejo Fernando Zor fez tratamento para se livrar da dependência do Zolpidem (foto: Reprodução/Instagram)

O cantor sertanejo Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, contou que tomava até 15 comprimidos de Zolpidem, remédio usado para induzir o sono, com o intuito de "amenizar as angústias" quando teve depressão.