Dia Mundial do Transtorno Bipolar: diga não ao preconceito!

O transtorno bipolar é uma doença crônica alterna mudanças de humor, modificando suas atividades, rotinas e relação social. (foto: Freepik)

Sensação de extremo bem-estar;

Aceleração do pensamento e da fala;

Agitação e hiperatividade;

Diminuição da necessidade de sono;

Euforia ou irritabilidade;

Impulsividade;

Ideias de grandiosidade e sensação de "poder".

Alterações de apetite com perda ou ganho de peso;

Humor deprimido na maior parte dos dias;

Apatia, perda de interesse ou prazer;

Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio;

Sentimento de culpa ou inutilidade;

Tendência ao isolamento tanto social como familiar;

Ansiedade e irritabilidade.

Nos dias de hoje, falar sobre tristeza e mau humor pode ser um desafio em uma sociedade que busca refletir constantemente vidas felizes, principalmente nas redes sociais, onde os likes são geralmente feitos para imagens de pessoas alegres e aparentemente sem problemas. No entanto, é importante estar atento aos sinais de que a saúde mental não vai bem e cuidar das emoções. O Dia Mundial do Transtorno Bipolar (30 de março) tem o objetivo de chamar a atenção para a doença, levar informação à população e eliminar o estigma social.De acordo com a psicóloga e professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Camila Mendonça, o transtorno bipolar é uma doença crônica alterna mudanças de humor, modificando suas atividades, rotinas e relação social. "O estado emocional pode alterar entre tristeza e alegria, sendo representadas como depressão e mania, esses episódios ocorrem de diferentes formas, de modo repentino ou como resultado de respostas a variados estímulos. Pelo fato de apresentar dois extremos pode ser um tanto quanto desafiador realizar um diagnóstico preciso", explica a especialista.Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), o transtorno bipolar afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo e os sintomas geralmente aparecem antes dos 30 anos, principalmente, entre 18 e 25 anos de idade. Para a especialista, o diagnóstico correto, o acompanhamento clínico, e o uso regular, quando necessário, das medicações, a assistência psicoterapêutica para o paciente e de seus familiares são determinantes para a eficácia do tratamento."Os estigmas e preconceitos com transtornos psicológicos persistem em existir na sociedade, o que impacta diretamente no entendimento do paciente sobre sua condição e na confiança para falar sobre o tema que o aflige. Portanto, é fundamental democratizar ainda mais essa temática e tratar com empatia qualquer momento delicado compartilhado", pontua Mendonça.Para quem busca atendimento, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza serviços para pessoas em sofrimento psíquico, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde geralmente começa o cuidado em saúde mental. Além dos Consultórios de Rua, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Acolhimento (adultos e infanto-juvenil) e serviços hospitalares.