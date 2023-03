Pacientes com câncer fazem 'buzinaço' para comemorar fim da quimioterapia

ação, para comemorar o fim do tratamento do câncer, é uma tendência há alguns meses. Os pacientes e seus familiares organizam um 'buzinaço' para celebrar a última sessão de quimioterapia (foto: Tik Tok/Reprodução )

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Última quimioterapia! Buzine!" Os dizeres, escritos no vidro traseiro de um carro, compõem a primeira imagem que aparece no vídeo de Gleika Moya, publicado no TikTok, que comoveu internautas ao longo das últimas semanas.

A ação, para comemorar o fim do tratamento do câncer, é uma tendência há alguns meses. Os pacientes e seus familiares organizam um "buzinaço" para celebrar a última sessão de quimioterapia e compartilham os registros em vídeo nas redes sociais.



No caso de Gleika, a comemoração foi para a tia, Marly, que faz tratamento para câncer de mama. "Eu e minha prima vimos um vídeo parecido logo quando descobrimos a doença, nos emocionamos e comentamos que iríamos fazer. Ela estava contando os dias para chegar na última quimioterapia da mãe", conta.





Maria Ignez Braghiroli, diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, afirma que a quimioterapia é um tratamento feito normalmente com medicações endovenosas, e que pode ter diferentes objetivos no tratamento do câncer. "Acabar esta etapa significa que devem melhorar os efeitos colaterais, como náusea, cansaço, perda do cabelo e queda da imunidade, por exemplo", aponta.

Em alguns casos, o fim da quimioterapia significa o fim do tratamento oncológico, mas, às vezes, essa etapa antecede outras intervenções, como é o caso de Marly.

Apesar de o tratamento da tia não estar concluído, pois ainda falta uma cirurgia, Gleika considera que a comemoração foi importante para alegrá-la e celebrar o final de uma das etapas.

"Foi bem mais emocionante do que pensamos. Choramos o caminho inteiro do Guarujá, [onde moramos], até Santos", relata. Segundo a pedagoga, a reação das pessoas foi muito positiva. "Com a repercussão do vídeo, percebemos também que estamos inspirando pessoas. Muita gente comentou que pretende fazer o mesmo."

A maquiadora Aline Xavier também se emocionou ao comemorar da mesma forma sua última sessão de quimioterapia. O diagnóstico de câncer de mama veio após parar a amamentação de sua filha, de um ano e três meses.

"Sou influenciadora digital na minha região e decidi dividir todos os processos com as seguidoras, no intuito de mostrar que o câncer nem sempre é uma sentença de morte, tem tratamento", diz.

Aline afirma, contudo, que o tratamento é extremamente difícil, especialmente a fase da quimioterapia. "Muita gente não supera esta fase."

Ainda realizando sessões de radioterapia, ela considera que o fim da quimioterapia foi a maior vitória do processo. Hoje, Aline segue com as últimas etapas do tratamento e se prepara para voltar a trabalhar sem impedimentos.

"Na última sessão, quis fazer o vídeo, porque acho importante mostrar para as pessoas que é um motivo para comemorar", diz.

A carreata foi organizada pela própria paciente, junto com o marido e outros familiares. "Foi emocionante."