Surto de febre hemorrágica mata 9 na Guiné Equatorial

Febre hemorrágica de causa desconhecida provoca vômitos com sangue e diarreia, entre outros sintomas (foto: SAMUEL GABRIEL/Pixabay ) Autoridades da Guiné Equatorial confirmaram a morte de nove pessoas no norte do território por causa da febre hemorrágica, ainda de causa desconhecida. As vítimas apresentavam sintomas de febre, debilidade física, vômitos com sangue e diarreia.





Mas diante da gravidade do fato, autoridades de Camarões, país vizinho, anunciaram restrições para idas e vindas para o país fronteiriço. Os camoroneses também decidiram enviar especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos na região. O Ministério da Sáude de Guiné Equatorial, em comunicado, pediu para que os cidadãos "mantenhm a calma".Mas diante da gravidade do fato, autoridades de Camarões, país vizinho, anunciaram restrições para idas e vindas para o país fronteiriço. Os camoroneses também decidiram enviar especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos na região.

Conforme o comunidado das autoridades de Camarões, "uma situação epidemiológica inocomum no distrito de Nsok Nsomo, província de Kie-Ntem, relacionada com nove mortes num curto intervalo de tempo", obrigou a tomar tal medida de restrição diante do "elevado risco de importação precoce".



As mortes ainda não têm explicação. As invetigações estão em andamento.