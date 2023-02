Teste da bochechinha: exame que identifica mais de 340 doenças genéticas

Cresce demanda por testes do pezinho no Brasil

Teste do pezinho no SUS: mudança deve ser acompanhada de outras medidas

Guia do teste do pezinho: passo a passo do exame

O teste da bochechinha permite identificar essas doenças antes que a criança apresente os sinais, tranquilizando pais e mães, pois garante que a criança terá uma infância mais saudável e segura.



As doenças investigadas pelo teste já têm tratamento e estão relacionadas a:

Os dois testes são fundamentais

“O teste da bochechinha não contempla todas as doenças de causa genética e não substitui o teste do pezinho, então é necessário fazer ambos", alerta a coordenadora de ciência, inovação e tecnologia do Laboratório São Paulo, Cláudia Assunção.Leia também: Farmácias preveem nova escalada em testes positivos de COVID. Cláudia Assunção explica que, por exemplo, o hipotireoidismo congênito pode ter causas que não podem ser detectadas pela genética e, assim, não ser identificado pelo teste da bochechinha: "Nesse caso, a doença é detectada pelo exame do pezinho que avalia a quantidade de hormônio produzido pela tireoide. A baixa quantidade do hormônio pode estar relacionada à estrutura e forma da glândula tireoide, e ainda à outras causas. Assim, apenas o exame genético não permite diagnosticar a doença. Por isso, é tão importante que se faça os dois exames o do pezinho e o da bochechinha", avisa.