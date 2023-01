No mês de prevenção à hanseníase, o Janeiro Roxo, doença ainda é estigmatizada (foto: Senado/Reprodução)

O Brasil é o segundo país no mundo em número de casos de hanseníase, com 28.660 casos, atrás apenas da Índia (120.334 casos), de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 2019. Anualmente são detectados cerca de 200 mil novos casos de hanseníase no mundo. De acordo com o boletim epidemiológico enviado à OMS, somente em 2021 o Brasil diagnosticou 15.155 casos novos de hanseníase.