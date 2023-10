Carro de embaixada brasileira com 55 kg de cocaína é apreendido na Turquia

440

A Embaixada do Brasil em Sófia informou às autoridades locais que o carro oficial apreendido com cocaína foi "retirado das dependências da embaixada sem autorização" (foto: (Itamaraty/Divulgação))

O Ministério das Relações Exteriores confirmou que um veículo de uso diplomático da embaixada brasileira em Sófia, na Bulgária, foi apreendido na Turquia com 55 kg de cocaína. O carro com placa diplomática foi parado no posto de fronteira turco de Kapakule, na região da tríplice fronteira entre Bulgária, Turquia e Grécia.

Com a desconfiança dos funcionários da alfândega turca, o veículo foi submetido à inspeção. Os agentes turcos encontraram a cocaína distribuída em 52 pacotes. As embaixadas brasileiras em Sófia e em Ancara (Turquia) soltaram uma nota confirmando o incidente. Informaram que o carro utilizado no transporte da droga foi roubado da representação brasileira na Bulgária.

“Com referência às notícias recentes circuladas em meios de comunicação búlgaros e turcos relativas à apreensão de veículo diplomático na fronteira entre a Bulgária e a Turquia, a Embaixada informa que comunicou às autoridades búlgaras apropriadas a falta de um de seus veículos oficiais, retirado das dependências da embaixada sem autorização”, diz o comunicado.

O Itamaraty também informou que o homem preso pela polícia turca, de nacionalidade búlgara, é funcionário da embaixada e foi demitido. “O contratado local, de nacionalidade búlgara, foi demitido por justa causa. O Ministério das Relações Exteriores, por meio das embaixadas do Brasil em Sófia e em Ancara, está em contato com as autoridades locais, colabora com as investigações e espera que o crime seja apurado prontamente”, diz a nota.

O diretor do departamento de combate ao tráfico de drogas e controle aduaneiro da Bulgária, Stefan Bakalov, disse para a imprensa do país europeu que a suspeita é que o crime tem a participação de cidadãos de diversos países, mas, sob a alegação de que não pode atrapalhar as investigações, não deu mais detalhes do caso envolvendo o veículo brasileiro.

A Turquia informou que apreendeu, apenas nos últimos meses, mais de 5 toneladas de drogas diversas.