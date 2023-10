Desafio de Lula é não cair nas 'armadilhas da direita', diz Reginaldo Lopes

440

TV Alterosa nesse sábado (21/10) em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, Lopes também afirmou que o grande desafio é “sair das armadilhas das pautas não civilizatórias da direita”. Um dos principais aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) destacou que o grande “mérito” do governo federal seria reorganizar as políticas públicas idealizadas pelo partido ainda nos anos 2000. Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitido pelanesse sábado (21/10) em parceria com o, Lopes também afirmou que o grande desafio é “sair das armadilhas das pautas não civilizatórias da direita”.

“Acho que nós temos que fazer o contraponto dessas pautas de costume, que eu diria que são pautas de direita, e levar para o debate dos direitos. O Brasil tem que fazer uma ressignificação. O mundo tem que fazer das pautas civilizatórias um direito do cidadão. Não podemos ter um mundo com preconceito, desigualdade e com pessoas passando fome. Então acho que nós temos que sair dessa armadilha. Acho que a gente não conseguiu sair ainda”, disse o deputado.





Coordenador do grupo de trabalho que promove a alteração no sistema tributário brasileiro, Reginaldo lembrou que até parlamentares do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) votaram a favor da reforma. “O futuro do Brasil passa pela reforma tributária. Não adianta falar em industrialização ou reindustrialização sem um sistema tributário adequado”, frisou.

