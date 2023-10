Pré-candidata em SP, Tabata Amaral é ameaçada de morte e estupro

440

Deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) é uma das pré-candidatas à prefeitura de São Paulo (foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados) A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB-SP), foi ameaçada de morte e estupro no início deste mês. Em postagem em suas redes sociais, realizada nesta quarta-feira (18/10), a parlamentar paulista postou o conteúdo do e-mail.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tabata Amaral (@tabataamaralsp) "Desde que me apresentei como pré-candidata à prefeita, a gravidade e o número de ameaças que estamos recebendo se intensificaram. Esse é apenas um exemplo", escreveu Tabata.









"Você vai morrer na minha mão depois de sofrer um estupro coletivo. Não adianta denunciar", afirmou, xingando a deputada.





O autor também afirmou que existem pessoas "nas mais altas esferas de poder" encobrindo os criminosos. E classificou as ameaças como "acto santo".





O PSB se solidarizou com a violência que a parlamentar sofreu. "Toda nossa solidariedade a você e repúdio a esses criminosos que se escondem atrás de um computador para fazer ameaças. Que as autoridades tomem as devidas providências".





Tabata é mais uma parlamentar a receber mensagens do tipo. A também deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) também alegou estar recebendo ameaças de morte, mesmo após o assassinato de seu irmão no Rio de Janeiro.

Em Minas, as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSOL), Lohanna (PV) e Beatriz Cerqueira (PT) já receberam mensagens com ameaças similares. Na mesma linha, as vereadoras de Belo Horizonte, Cida Falavella (PSOL) e Iza Lourença (PSOL); e as de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Cláudia Guerra (PDT) e Amanda Gondim (PDT) receberam ameaças de violência sexual.