Para constar

A promessa às ministras Marina Silva (foto) (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Originários), de que o presidente conversaria com os congressistas para reverter a retirada de atribuições de ambas as pastas, foi recebida no Congresso como uma conversa protocolar. Afinal, como o leitor da coluna já sabe, não há tempo de mudar muita coisa.





Nem veto é tranquilo

No caso da Medida Provisória que determinou a estrutura e atribuições dos ministérios, há dentro do governo quem avalie ser impossível o presidente vetar as mudanças propostas pelo relator. É que, se vetar, fica do jeito que estava no governo de Jair Bolsonaro.





Por falar em tranquilidade...

A da família de Jair Bolsonaro acabou. Aberta a CPMI, é questão de tempo até ele ser chamado a depor sobre os atos de 8 de janeiro. E, como dizia o ex-governador pernambucano Eduardo Campos, já falecido, a população só de ver o sujeito sentado ali, depondo, fica desconfiada de que “boa coisa aquele senhor não fez”.

EXPECTATIVA & REALIDADE

A aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados deixou o governo tão animado que já tem ministro projetando que, a partir do segundo semestre, tudo será diferente. A recuperação econômica vai melhorar os índices de popularidade de Lula e jogar a base do presidente da Câmara, Arthur Lira, no colo do Planalto. Aliás, todo o planejamento para melhoria nos índices de popularidade presidencial tem entre seus objetivos, essa transferência de apoio parlamentar de Lira para Lula.





Só tem um probleminha: Essa transferência de base, num Congresso de perfil conservador, dificilmente ocorrerá. E, se Lira perceber que os petistas querem reduzir o poder do presidente da Câmara, o presidente Lula terá mais dificuldades em fazer valer a agenda de seu governo, a começar pela própria estrutura, já modificada pelo relator, Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Nesse sentido, a vida do governo, que já não será fácil, corre o risco de ficar pior.





Criado na bonança...

Acostumado a gerir o estado da Bahia com ampla maioria da Assembleia Legislativa, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ainda vai tropeçar muito, conforme avaliam os próprios petistas. Ele se acostumou a trabalhar com dois terços dos deputados fechados com seus projetos. No governo federal e com um Congresso conservador, a toada é bem diferente. Quem ganhou a eleição foi o antibolsonarismo e não Lula.





Zema no alvo de deputadas

A deputada federal Duda Salabert (PDT) e a deputada estadual Lohanna (PV) denunciaram o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), ao Ministério Público Federal (MPF) pelo desmatamento recorrente da Mata Atlântica no estado.“Há pareceres muito sérios da AGE, que sob a ótica da flexibilização estão entregando a Mata Atlântica para o interesse privado. A Secretaria de Meio Ambiente chegou a trocar 11 vezes a chefia de fiscalização ambiental. Sob qual justificativa? Sob qual interesse?”, questionou Lohana.

Ouro rastreado

O deputado federal por Minas Gerais Zé Silva (foto) (Solidariedade) protocolou um projeto de lei que prevê o rastreamento digital obrigatório para operações envolvendo ouro. O PL busca coibir a conduta irregular na extração do metal e promover o desenvolvimento da mineração artesanal praticada de forma regular. “Todos sabemos que a sua extração ilegal no Brasil é um problema crônico, que impacta o meio ambiente e as populações indígenas e impede o regular aproveitamento de riquezas da União. Os eventos recentes relacionados à invasão de terras Yanomamis por garimpeiros estão longe de uma solução enquanto não houver rigor na comprovação de regularidade de aquisição de ouro no país”, afirmou o deputado.





Economia de energia

Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, conseguiu uma economia de 73% no consumo de energia ao usar lâmpadas de led em toda a iluminação pública da cidade, de 25 mil habitantes. A troca das lâmpadas foi possível graças a uma parceria público-privada (PPP), que acabou sendo reconhecida pelas Nações Unidas. Esse foi um dos cases de sucesso apresentados esta semana na audiência pública sobre “Cidades Inteligentes”, realizada na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Além das lâmpadas led, foram instalados na cidade pontos de internet wi-fi nas praças públicas e câmeras de videomonitoramento nas ruas do centro.