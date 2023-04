Bolsonaro em evento para conservadores: 'Tentam que eu seja esquecido'

Jair Bolsonaro dá declaração em ligação de vídeo durante confraternização de conservadores (foto: Alan Santos/PR)



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em evento realizado na cidade de Lucas do Rio Verde (MT) nessa sexta-feira (21/4), que tem esperança de que o Brasil “voltará ao seu eixo normal”, voltando a falar sobre o “expurgo” de seus adversários políticos. Ele não esteve presente fisicamente e deu a declaração via ligação de vídeo.





Durante a ligação com a deputada federal Amália Barros (PL) e com o deputado estadual Gilberto Cattani (PL), realizada na 1ª Confraternização dos Conservadores de Lucas do Rio Verde, e publicada no perfil do Instagram de Cattani, Bolsonaro ainda disse que a política brasileira tenta fazer com que seu nome seja “esquecido”.





“É muito importante a gente não deixar o que foi plantado nos últimos quatros anos esquecido. Parabéns ao Cattani, a Amália, a vocês que votaram neles. Um país rico. Tentam que eu seja esquecido por parte da política brasileira. Temos muita esperança que o Brasil brevemente voltará ao seu eixo normal com o expurgo daquelas pessoas que nunca nada fizeram pela nossa pátria”, afirmou.