MG: deputada lança edital para aplicar emendas em ações voltadas a mulheres

Lud Falcão (foto) quer destinar emendas parlamentares a ações de apoio a mulheres (foto: Sarah Torres/ALMG)

A deputada estadual Lud Falcão (Podemos) quer destinar parte de sua cota de emendas parlamentares a instituições públicas ou privadas que atuem em ações de cuidado e acolhimento a mulheres. A ideia é que as organizações interessadas em captar recursos participem de um edital. A iniciativa foi lançada por causa do Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta quarta-feira (8/3). Lud prevê repassar, ainda neste ano, cerca de R$ 500 mil aos projetos selecionados.O edital vai contemplar projetos de três áreas: qualificação profissional de mulheres, aumento da oferta de serviços de acolhimento ligados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a aquisição de kits para a reestruturação de Delegacias da Mulher. Segundo Lud, vão ser contempladas instituições que atuem na região do Alto Paranaíba e no Nordeste mineiro."Nosso propósito é fortalecer e acolher as nossas mulheres. O 1º projeto de emendas voltado para as mulheres do Alto Paranaíba e Noroeste vem pra isso: investir em assistência, segurança e qualificação profissional", disse. As inscrições para participação no edital começaram hoje. É possível submeter projetos à concorrência até o dia 14 deste mês. A seleção dos projetos vai acontecer até o dia 20.A indicação das emendas deve ocorrer ainda em março. Deputada estadual em primeiro mandato, Lud Falcão é apoiadora do governador Romeu Zema (Novo). O marido dela, Luiz Eduardo Falcão, também do Novo , é prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.