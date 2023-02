Novo presidente, Tadeuzinho fala em tornar ALMG a 'casa do diálogo'

Tadeuzinho (em primeiro plano) vai comandar a Assembleia pelos próximos dois anos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 1°/2/23)

Sete partidos na Mesa Diretora

O novo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, quer fazer do Parlamento Estadual a "casa do diálogo". Nesta quarta-feira (1°/2), minutos após ser eleito para o comando da Assembleia, o emedebista afirmou que todos os projetos apresentados pelos colegas ou pelo governador Romeu Zema (Novo) vão ser analisados pelas comissões temáticas."Minha postura todos na Casa já conhecem: de muito diálogo. Gosto de conversar muito, escutar e entender. Esta é a Casa do diálogo. É onde a população vem para ser ouvida, trazer suas angústias e conceitos - e, também, o próprio governo. Com o governo e os Poderes, o que não faltará é diálogo", disse.Chamado de Tadeuzinho pelos colegas e pelo eleitorado do Norte mineiro, onde tem uma de suas bases de atuação, o deputado estadual quer deixar no passado disputas travadas entre Legislativo e Executivo. No fim do ano passado, por exemplo, parlamentares criticaram o fato de o governo ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para conseguir aval à entrada de Minas Gerais no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) "Temos que começar, a partir de agora, uma nova relação. Não só com o governo, mas com todos os Poderes. Através dessa relação de diálogo, conversa e transparência, vamos dar sequência e mostrar o sentimento ao governo. Quando os deputados, governistas ou da oposição, apontam um caminho, é porque conhecem, de fato, os problemas do estado. Escutá-los é muito importante", defendeu o presidente da Assembleia.A adesão à Recuperação Fiscal é vista pela equipe econômica de Zema como saída para renegociar a dívida de quase R$ 150 bilhões do estado junto à União. Parte dos integrantes da Assembleia, porém, teme contrapartidas do plano, como as privatizações de algumas empresas estatais. Diante do impasse no Legislativo, o Palácio Tiradentes, então, recorreu ao Judiciário Tadeuzinho afirmou que, por ser o chefe de um dos Poderes estaduais , não pode emitir opinião pública acerca de projetos como a Recuperação Fiscal. Segundo ele, sua função será colocar as pautas para tramitar e, posteriormente, levá-los ao plenário para que os outros 76 deputados decidam."Sei que o governo tem interesse em alguns projetos. Temos, aqui, deputados de todas as regiões do estado. Se há uma radiografia de Minas Gerais, está na Assembleia. Os projetos que forem encaminhados à Assembleia pelo governo e pelos deputados, vão tramitar", garantiu.Além do MDB, outros seis partidos estão representados na Mesa Diretora eleita hoje. Leninha, do PT, é a nova a 1° vice-presidente. As outras vice-presidências ficaram com Betinho Pinto Coelho (PV) e Duarte Bechir (PSD).A 1° Secretaria, agora, é ocupada por Antonio Carlos Arantes (PL). Alencar da Silveira Júnior (PDT) e João Vítor Xavier (Cidadania) também vão ocupar secretarias.