Propaganda partidária estadual será veiculada a partir de 1º de fevereiro

A propaganda partidária estadual será divulgada a partir de quarta-feira (1/2) em Minas Gerais. O primeiro partido a veicular inserções será o Rede Sustentabilidade. No total, serão dez aparições de 30 segundos, totalizando cinco minutos no primeiro semestre de 2023.Em anos sem eleições, a exibição da propaganda acontece no primeiro e no segundo semestre. Quando há votações, as inserções ocorrem apenas no primeiro semestre.A propaganda partidária estadual será sempre exibida às segundas, quartas e sextas-feiras.De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), entre os objetivos da propaganda está a divulgação de programas dos partidos e incentivo à participação de mulheres na política.Uma regra define que pelo menos 30% do tempo total da propaganda devem ser destinados à promoção e difusão da participação feminina na política.Além disso, a ideia é que a propaganda divulgue a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil, bem como incentive a filiação partidária e esclareça o papel das coalizões na democracia brasileira.