Reitor da Univasf, nomeado no governo Bolsonaro, é dispensado do cargo

A Univasf estava entre as universidades com reitores nomeados pelo governo de Jair Bolsonaro, em 2020 (foto: Redes sociais/Reprodução)

Nomeação de Paulo César

O professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Paulo César Fagundes Neves, nomeado no governo Bolsonaro, foi dispensado da função de reitor pro tempore da instituição. A exoneração foi publicada nessa segunda-feira (16/1), no Diário Oficial da União.Para assumir o cargo, o Ministro da Educação, Camilo Santana, nomeou o também professor da Univasf Julianeli Tolentino de Lima, que já foi reitor da instituição por dois mandatos.Lima ainda não anunciou quem será o vice-reitor em sua nova gestão. A reportagem doentrou em contato com o MEC e aguarda retorno.A Univasf estava entre as universidades com reitores nomeados pelo governo de Jair Bolsonaro Paulo César assumiu o cargo mesmo não tendo participado de nenhuma das fases de consulta pública e nem tendo seu nome na lista tríplice indicada pela comunidade acadêmica.A nomeação foi duramente criticada. O Diretório Central dos Estudantes (DCE) se posicionou contra escolha, afirmando em nota que o processo foi antidemocrático.