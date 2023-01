Lula posa ao lado de trabalhadores que limparam estragos de vandalismo

Lula com trabalhadores que limparam o Planalto depois do estrago feito por vândalos (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Após o trabalho de cerca de uma semana de reorganização do Palácio do Planalto diante dos crimes do último domingo (8/1) cometidos por extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT), Lula se reuniu nesta sexta-feira (13) com as pessoas que ajudaram na limpeza e reorganização do local. “Hoje, agradeci os trabalhadores que limparam e reergueram o Palácio do Planalto em pouquíssimos dias”.“Esse é um patrimônio do povo brasileiro, de todos nós. Muito obrigado”, completou.Pelos corredores do Planalto, funcionários da limpeza fizeram elogios a Lula, como o de que o petista é “muito simpático”. A prática se assemelha a gestos feitos em seus mandatos anteriores com funcionários da limpeza do Supremo Tribunal Federal (STF): Lula tinha o hábito de, ao ir à Corte, ser fotografado com servidores e pedir que as fotos fossem emolduradas e entregues a cada um.

'Espécie de barbárie'

No início desta semana, a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, publicou vídeo institucional, em que também aparece, com funcionários, explicando de que maneira tomaram ciência dos atos criminosos de domingo, que destruíram os patrimônios públicos também dos prédios do STF e do Congresso Nacional. Na peça, a esposa de Lula agradece o empenho dos envolvidos."O que fizeram aqui dentro foi uma espécie de barbárie", definiu o presidente. "Isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro. Isso aqui é de cada um de vocês. A gente ocupa isso aqui de forma muito provisória. Espero que a gente consiga punir todos aqueles que fizeram o que fizeram aqui, fizeram na Suprema Corte e fizeram na Câmara dos Deputados", disse também nesta sexta Lula.No domingo, vândalos "quebraram banheiros, vidraças e espelhos, depredaram móveis e equipamentos, como impressoras, televisores e computadores", afirma texto institucional. O vídeo também informa que "os invasores ainda espalharam papéis e documentos pelos corredores do prédio e chegaram a rasgar obras do acerto artístico".