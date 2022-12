Jader Filho deve ser o ministro das Cidades de Lula

Jader Filho articulou junto aos deputados emedebistas para superar resistências e unir a bancada (foto: Ricardo Stuckert)

Filho do senador Jader Barbalho (MDB) e irmão do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), Jader Filho deve ser o ministro das Cidades de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele é empresário e presidente do diretório paraense do MDB.

A bancada paraense elegeu 9 dos 42 deputados do MDB, tornando-se a maior do partido na Câmara dos Deputados a partir de 2023. Com isso, ganhou preferência na escolha de um nome da legenda para comandar um ministério e cacifou Jader Filho, que comanda a sigla no estado.

Jader Filho articulou junto aos deputados emedebistas nas últimas semanas para superar resistências e unir a bancada do partido na Câmara em torno de seu nome. Ele falou pelo telefone com a maior parte dos parlamentares do MDB e passou à frente do deputado federal José Priante (MDB-PA), que também vinha sendo cotado.