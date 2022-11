Ex-presidente da Assembleia Legislativa morre em BH

O corpo do ex-parlamentar deverá ser velado na Assembleia Legislativa e, em seguida, será traslado, nesta terça-feira, para Montes Claros, onde será sepultado em horário ainda não definido (foto: Sociedade Rural de Montes Claros/Divulgação) O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Soares Dias, morreu em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (29/11), aos 78 anos. Natural de Montes Claros (Norte de Minas), ele foi o mais jovem presidente do Legislativo Mineiro – assumiu a casa aos 31 anos, em 1977.

Conforme informações da família, o corpo será velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, das 14 às 16 horas desta terça-feira. O corpo será traslado para a Montes Claros, onde será velado na Sede da Sociedade Rural (Clube dos Fazendeiros), no Parque de Exposições João Alencar Athayde, a partir das 6 horas desta quarta-feira (30/11).

Em 1996, o ex-deputado foi eleito prefeito de Francisco Sá (26,3 mil habitantes), terra de sua família, onde conquistou um mandato e permaneceu na chefia do executivo municipal até 2004.

Em 2008, venceu novamente a eleição, para um terceiro mandato na prefeitura de Francisco Sá. Mas a candidatura acabou sendo indeferida por um problema na prestação de contas relativa ao mandato anterior na gestão municipal. Como o concorrente dele, Ronaldo Ramon, enfrentou a mesma situação, o pleito foi anulado e, pela primeira vez na história, a cidade teve uma eleição extemporânea, vencida pelo ex-prefeito José Mário Pena, apoiado por Antônio Dias (antes, os dois eram adversários).

Além dos cargos na vida pública, Antônio Dias foi líder ruralista – ex-presidente do Sindicato Rural e ex-diretor da Sociedade Rural de Montes Claros. Na década de 1970, a família dele fundou em Janaúba o Frigorífico Dias (Fridodias), atual Frigorífico Minerva.





Também foi advogado e professor universitário, sendo um dos pioneiros do curso de Direito da antiga Faculdade de Direito do Norte de Minas (Fadir), unidade da antiga Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM), atual Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Foi também empresário da área de comunicação, como diretor da Rádio Terra de Montes Claros.

A Unimontes e a Sociedade Rural de Montes Claros divulgaram notas, lamentando a morte do ex-parlamentar. “Dias, como carinhosamente era conhecido, fez legado na política mineira, especialmente para o Norte do Estado, onde defendeu, com bravura, os anseios de um povo tão guerreiro”, afirmou o presidente da Sociedade Rural, José Moacyr Basso.