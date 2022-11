Lula retira lesão na laringe

Após procedimento cirúrgico, Lula deve retomar reuniões políticas ainda nesta semana (foto: JOSEPH EID/AFP)





São Paulo - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve alta às 7h45 de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda, uma lesão na laringe. O procedimento mostrou ausência de neoplasia (câncer). Ele tinha dado entra na noite de domingo, acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos especialistas Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski. Por meio de seu perfil no Twitter, Lula divulgou comunicado do hospital sobre seu quadro clínico e reiterou que passou por "pequeno procedimento", mas já estava em casa. “Bom dia. Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos", publicou o petista. Ele deve retomar nesta semana as articulações da equipe de transição.





Segundo o Sírio-Libanês, Lula passou por uma laringoscopia para a retirada de leucoplasia de prega vocal esquerda. "O procedimento mostrou ausência de neoplasia", disse o boletim médico divulgado pela instituição. A leucoplasia é uma lesão que forma placas ou manchas brancas na língua, bochecha, gengivas ou na laringe, que podem evoluir para câncer se não forem tratadas em 10% dos casos. Em 2011, Lula foi submetido a um tratamento contra câncer na laringe. Em 12 de novembro deste ano, realizou bateria de exames no Sírio-Libanês, em que foi constatada normalidade em sua saúde, além da "completa remissão do tumor diagnosticado em 2011".





Durante a campanha eleitoral deste ano, o petista apresentou rouquidão em vários momentos, o que gerou preocupação entre aliados, mas o problema acabou atribuído ao excesso de discursos em comícios e à agenda apertada da disputa presidencial.