Michelle sobre Bolsonaro: 'Meu galego lindo'

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi às redes sociais para se declarar para o marido, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por meio dos stories do Instagram, Michelle se referiu a Bolsonaro como "meu galego lindo", com arte de corações e a música Morango do Nordeste de fundo. Ela usou imagens do pronunciamento feito por Bolsonaro mais de 44 horas após a derrota nas urnas, dando close nos olhos azuis do chefe do Executivo.









A declaração ocorreu um dia após surgirem boatos de que o casal estaria em crise motivados pelo unfollow mútuo no Instagram. Na segunda-feira (31/10), Michelle também foi às redes para rebater o assunto e afirmou que o presidente não é o responsável por administrar as próprias redes, tarefa incumbida ao filho, Carlos Bolsonaro. A primeira-dama afirmou ainda que ela e o presidente seguem "firmes e unidos".





"Conforme o Jair explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos fortes, unidos, crendo em Deus e no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando, 'na alegria e na tristeza'", escreveu.





Na data, internautas observaram que tanto Bolsonaro quanto a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não estavam se seguindo no Instagram. Michelle não é seguida por nenhum dos três filhos políticos do presidente, Flávio, Eduardo e Carlos. Ela, por sua vez, segue Flávio e Eduardo. Ela e Carlos não mantêm uma relação próxima.