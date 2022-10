Bolsonaro vence Lula em Sorocaba-SP no segundo turno

Bolsonaro ganhou na cidade paulista, mas não levou (foto: Alan Santos / PR)



O candidato à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade de Sorocaba, em São Paulo, no segundo turno das eleições. Ele recebeu 242.074 votos, contra 154.335 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





No fim do primeiro turno, Bolsonaro teve 53,86% dos votos para a Presidência (213.183 votos), enquanto Lula foi a escolha de 35,65% dos eleitores (141.106 votos) do município.





Para o cargo de governador, Tarcísio voltou a vencer na cidade com 228.308 votos, contra 145.672 de Haddad.





No primeiro turno, o candidato de Bolsonaro recebeu 51,09% dos votos (184.101 votos) entre os eleitores de Sorocaba (SP). Já Fernando Haddad ficou com 31,86% (114.808 votos).