Alexandre Silveira vota e diz esperar que Lula 'possa pacificar a nação'

O senador acredita que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o presidente escolhido pelos eleitores brasileiros. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O senador Alexandre Silveira (PSD) votou, na manhã deste domingo (30/10), no Colégio Estadual Central, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele chegou no local por volta de 8h30 e disse estar confiante com o resultado das urnas.





Silveira, que contou com apoio do ex-presidente para a disputa do Senado nas eleições de 2022, também explicou a necessidade de melhorar as demandas sociais em Minas Gerais. “É necessário que um estado como Minas, com 853 municípios, não tenha que ser dividido entre cidades ricas e pobres, o que hoje é nossa realidade. Uma campanha política é uma grande oportunidade de estar muito próximo de coisas muito boas do nosso estado, mas também das mazelas que nos sensibilizam muito”, explicou.





“Com a eleição do presidente Lula, temos a expectativa, esperança e, mais que isso, o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos que mais precisam”, completou.





Ele também comentou sobre às medidas que Lula prometeu implementar em Minas, como a duplicação da BR-381 , que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no Leste do estado, e o compromisso republicano. “Independente de quem esteja governando os estados e municípios, ele quer cada vez mais estreitar os laços. Incluindo o governador eleito aqui e os prefeitos mineiros, tendo o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos”, disse.

Eleições acirradas

Para o senador, as eleições destes anos foram acirradas, sobretudo na disputa presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro (PL) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Para o senador, as eleições destes anos foram acirradas, sobretudo na disputa presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). “Particularmente, durante todo o processo eleitoral, sempre disse que o meu grande sonho de que hoje, às 17h, fechando a última urna, nós possamos trabalhar de forma bastante vigorosa para unir o Brasil e pacificar a nossa nação. Assim, poderemos entender que a eleição é um processo democrático e, passado o processo, precisamos estar unidos, inclusive para cobrar esses governantes”, informou.





Alexandre da Silveira também ressaltou a importância do voto para a manutenção da democracia, sendo um instrumento “sagrado”. “Gostaria de ressaltar a minha alegria por chegar o dia do segundo turno, em que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de exercer a sua cidadania através desse instrumento sagrado que é o voto. Poder escolher livremente o seu governante, no caso hoje, aquele que dirigirá o destino do nosso país pelos próximos anos”, disse.