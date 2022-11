Lula vota e diz que o dia 'pode ser o mais importante da minha vida'

Lula, de branco, depois de votar (foto: Reuters/Folhapress)











“Hoje, possivelmente, seja o 30 de outubro mais importante da minha vida. E acho que é um dia importante para o povo brasileiro porque estão definindo o modelo de país, de organização social que deseja. Na verdade, o povo está definindo hoje um modelo de vida que ele quer”, disse.

Leia: Lula chega ao dia da eleição como favorito mas com margem apertada

Ele explicou: "Eu me coloquei candidato neste dia e estou convencido que o povo brasileiro vai votar no projeto que a democracia, a participação popular na definição de políticas públicas sejam vencedoras.”





O candidato reafirmou que o eleitorado brasileiro escolherá seu governo para inserir novamente as pessoas mais humildes na sociedade. “Um projeto que a gente possa resgatar as pessoas que estão com fome neste país, que estão na rua, pedindo esmola. A gente precisa resgatá-los e inseri-los dentro de uma sociedade civilizada em que possam tomar café, almoçar, jantar, ganhar um salário, ter acesso à cultura e ao lazer. Ou seja, as pessoas viverem com toda a decência que a cidadania obriga as pessoas viverem”, afirmou.

Lula relembrou seu período na presidência, entre 2003 e 2010: “Esse país tinha quase chegado lá e lamentavelmente andou para trás e precisamos fazer andar para frente mais uma vez, mas não só uma parte, toda sociedade junta. Somos nós, as pessoas que comem, trabalham, estudam que precisam estender as mãos para trazer junto conosco aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que tivemos”.





“E são milhões que estão à espera de um gesto de generosidade, de reconhecimento de um novo governo deste país. Por isso é para mim um dia gratificante e acho que para muita gente é um dia 30 de outubro muito especial para a história futura do nosso país”, concluiu.

Lula estava acompanhado da esposa Janja, do candidato a vice em sua chapa, Geraldo Alckmin (PSDB). Além do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e demais apoiadores, como Guilherme Boulos, André Janones e Marina Silva.