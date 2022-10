Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão fecham votação no 2º turno

O primeiro local a encerrar a votação foi a Nova Zelândia, ainda às 1h no horário de Brasília, 17h no horário local (foto: Flora Egécia/Divulgação) Antes mesmo de começar a votação do segundo turno das eleições no Brasil, Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão encerraram o processo eleitoral na madrugada deste domingo (30/10). O primeiro local a encerrar a votação foi a Nova Zelândia, ainda às 1h no horário de Brasília, 17h no horário local.





O resultado oficial da votação no exterior só será divulgado pelo TSE às 17h, no horário de Brasília. No entanto, fotos dos boletins de urna, compartilhados nas redes sociais, afixados nas entradas das seções eleitorais já adiantam o resultado.









- Na Nova Zelândia, o ex-presidente

- Na Austrália, o petista teve 1.811 votos e Bolsonaro, 1.145:

- Na China, Lula também venceu com 199 votos, contra 146 de Bolsonaro;

- E no Japão, a preferência foi pelo Bolsonaro, que teve 3.488 votos, contra 651 de Lula.

No primeiro turno, Lula saiu na frente no exterior com 138 mil votos, enquanto Bolsonaro recebeu 122 mil votos.