Tebet sobre atos contra Cármen Lúcia e Marina: 'Bolsonaristas não passarão'

Simone Tebet e Marina Silva durante entrevista coletiva em Ribeirão das Neves, na manhã deste sábado A senadora Simone Tebet (MDB-MS) repudiou na manhã deste sábado (22/10) violências verbais sofridas por Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), e Marina Silva (Rede-SP), deputada federal eleita em 2 de outubro. Tebet e Marina acompanham Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, durante ato eleitoral em Ribeirão das Neves, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.









"E nesta madrugada, foi a nossa companheira Marina Silva que sofreu uma violência política verbal das mais baixas. Esses bolsonaristas não passarão, nós, mulheres brasileiras, elegeremos Lula e vamos unir esse Brasil com amor e com coragem", completou.





O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) distribuiu, na noite dessa sexta-feira (21), ofensas a Cármen Lúcia por votar a favor de punir a emissora Jovem Pan após a transmissão de declarações falsas contra Lula. No vídeo de cerca de um minuto, o político comparou a ministra com uma "prostituta" por ter acompanhado o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes.





Já na madrugada deste sábado, Marina Silva estava em um restaurante de BH, quando foi hostilizada por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Após gritos de "mito", em referência a Bolsonaro, o homem xingou Marina de "vagabunda" por duas vezes.





"É algo que a gente não consegue compreender, é a postura, a atitude de intimidar. E porque, quando se trata de uma mulher, é sempre essa questão de natureza moral, de natureza sexual. Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres, não sabe lidar do ponto de vista político, não sabe lidar do ponto de vista ético, não tem preparo para enfrentar aquelas que são a maioria da população brasileira", disse Marina Silva, na sequência.





"Não é uma pessoa séria", diz Lula





Lula também repudiou os ataques, após as falas de Tebet e Marina. "O cara que te xingou é 171, não é uma pessoa séria, não é uma pessoa séria. Porque uma pessoa séria, mesmo que tenha um pensamento, sabe, de direita, mesmo que tenha pensamento antagônico, jamais levantaria em um bar para xingar alguém, jamais", afirmou.





"Não é um cidadão, na verdade deve ser um canalha da pior espécie. Ele estava com a mulher dele, e a mulher dele não queria que ele xingasse. A mulher dele ficou puxando ele, porque a mulher dele sabia do comportamento dele, ele ia ficar desmoralizado dentro de casa", completou, posteriormente.





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no primeiro turno em 2 de outubro. Já Bolsonaro, candidato à reeleição, teve 43,20%. Tebet, agora apoiadora de Lula, foi a terceira, com 4,16%. O segundo turno da eleição presidencial será realizado no dia 30 deste mês - domingo.