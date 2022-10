Bolsonaristas jogam pão com mortadela em petistas em São Paulo

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro jogaram alimentos em petistas (foto: SERGIO LIMA/AFP) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) jogaram pão com mortadela em apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita do ex-presidente em São Paulo, nesta sexta-feira (7/10).





O grupo estava reunido em Guarulhos, esperando o início de uma caminhada do candidato do PT à Presidência da República.





Vestidos de verde e amarelo e enrolados em bandeiras do Brasil, os bolsonaristas passaram no local gritando “mito” e exibindo toalhas e fotos do presidente. Ao passar pelos petistas, os bolsonaristas começaram a atirar os alimentos.





Lula ainda não estava no local porque dava coletiva de imprensa ao lado do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT).