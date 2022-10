Vice-presidente Hamilton Mourão visita loja maçônica nesta quinta

Aline Gouveia - Correio Braziliense

Vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) ocupa o nível 33, que corresponde à Grande Inspetor-Geral da Ordem, o grau mais alto da maçonaria (foto: Reprodução/Twitter)

O que faz um maçom?

Após a repercussão de um vídeo antigo do presidente Bolsonaro (PL) discursando para maçons, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) visitará uma loja maçônica em Manaus, nesta quinta-feira (6/10). O evento está previsto para começar às 20h, em ocasião do aniversário de 150 anos da loja maçônica Esperança e Porvir.Eleito para o cargo de senador no Rio Grande do Sul, o vice-presidente Mourão é maçom há 20 anos. Ele ocupa o nível 33, que corresponde à Grande Inspetor-Geral da Ordem, o grau mais alto da maçonaria.A repercussão do vídeo do presidente Bolsonaro (PL) na loja maçônica causou impacto negativo entre o eleitorado evangélico, pois costuma associar erroneamente a "satanismo". Na quarta-feira (05/10), internautas resgataram a imagem da primeira-dama Michelle Bolsonaro no casamento maçom da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).Também estiveram presentes na cerimônia a ex-secretária especial da Cultura, Regina Duarte; o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (União Brasil) e o da Educação, Abraham Weintraub (PMB).Em respostas às críticas que recebeu, Bolsonaro disse que não tem nada contra os maçons. "Está aí na mídia agora, o pessoal me criticando porque fui a uma loja maçom em 2017. Fui, sim, fui numa loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui na loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia. E um colega falou 'vamos lá', e eu fui lá. Acho que foi aqui em Brasília, fui muito bem recebido. Tudo bem, me trataram bem", disse o presidente.Nem religião, nem seita e tampouco um grupo político. A maçonaria é um grupo de homens que se reúnem periodicamente para discutir e fomentar valores morais e solidários.O objetivo desta comunidade é, de acordo com a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, transformar “homens bons em melhores através da livre investigação da verdade, do exame moral e da prática de virtudes”.