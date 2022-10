Leonardo DiCaprio parabeniza Célia Xakriabá por eleição

Indígena Célia Xakriabá foi eleita para a Câmara Federal com mais de 100 mil votos (foto: Túlio Santos/DA Press/EM) O ator Leonardo DiCaprio cumprimentou Célia Xakriabá (Psol), a primeira indígena eleita deputada federal por Minas Gerais, pela sua chegada ao Congresso Nacional. Ele publicou a mensagem de congratulação a Célia em sua rede social, na qual parabenizou também Sônia Guadajara, primeira indígena a conseguir a eleição de deputada federal pelo estado de São Paulo.









Na mensagem publicada no Twitter, Leonardo DiCaprio, que se apresenta como "ator e ambientalista", afirma: "parabéns para @celiaxakriaba, 1 de 2 mulheres indígenas a conquistar assentos no Congresso do Brasil. A Amazônia e a saúde do nosso planeta estão em ótimas mãos com esses líderes incríveis".





Congrats to @celiaxakriaba, 1 of 2 Indigenous women to win seats in Brazil's Congress. The Amazon, and the health of our planet, are in great hands with these incredible leaders. https://t.co/SBsxqCsy1V — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 5, 2022





Em resposta, a indígena comentou: "o cuidado com nossos biomas não impacta somente o Brasil, impacta toda a humanidade. Nossa vitória é pela Mãe Terra" .





Quem é Célia Xakriabá





Célia Xakriabá é professora, mestre e doutora em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - sendo a primeira mulher a ingressar no doutorado da instituição. Ela representou os povos indígenas na COP-26, participou ativamente da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade em Haia.





Trabalhou na Secretaria de Estado de Educação com as escolas indígenas, quilombolas e do campo e foi assessora parlamentar da deputada Áurea Carolina.





A deputada federal eleita da etnia Xakriabá compõe a Bancada do Cocar, movimento que tem o objetivo de eleger mulheres indígenas para fazer a defesa dos territórios indígenas e de ações que cessem as mudanças climáticas. Ela se emocionou muito com a vitória.