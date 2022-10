Ratinho Junior é reeleito govenador no Praná no 1º turno

O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) foi reeleito em primeiro turno neste domingo (2/9). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pessedista obteve quase 70% dos votos, ou seja 4,2 milhões.Acompanhe a apuração dos votos em tempo real.

"Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa luta, dessa construção, e que nos ajudaram a fazer essa votação expressiva, bonita, para o nosso Paraná, para que a gente possa trabalhar mais quatro anos. Do fundo do meu coração, obrigado a todos vocês que estiveram ao meu lado trabalhando para que a gente pudesse fazer do Paraná esse exemplo do Brasil", discursou o governador ao constatar a vitória.



Aos 41 anos, Ratinho Júnior é o segundo candidato mais jovem a ser eleito para governar o Paraná. O político começou sua vida política no legislativo. Antes de comandar o Paraná, ele ele cumpriu duas legislaturas como deputado federal.

Roberto Requião (PT) foi o seguno colocado, com 26,26% dos votos.