Moraes: 'Eleição está tranquila e segura'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, fez um pronunciamento durante a tarde deste domingo de eleições (2/10). Na sua fala, o ministro comentou sobre as longas filas durante, a contagem de votos, a medida preventiva que proibiu o uso de armas perto dos locais de votação reforçando que as eleições estão tranquilas e seguras.



A expectativa do TSE é de que a apuração das urnas deve começar às 17h, no entanto, alguns boletins de urna no exterior já foram divulgados, pois são fixados nas seções eleitorais. “É a total transparência dos votos, como sempre foi”, ressaltou Alexandre de Moraes.



Acompanhe apuração em tempo real a partir das 17h Os boletins de cerca de 380 urnas irão passar por uma ‘contagem’, pelo ministério da Defesa. O procedimento é o mesmo de que se um eleitor somar o boletim de duas seções eleitorais e afirmar que a somatória é diferente do TSE: no caso será verificado os boletins das seções, os que são enviados para o TRE e para o TSE, assim se tem o número verdadeiro. “É um procedimento simples”, diz Moraes. Os boletins de cerca de 380 urnas irão passar por uma ‘contagem’, pelo ministério da Defesa. O procedimento é o mesmo de que se um eleitor somar o boletim de duas seções eleitorais e afirmar que a somatória é diferente do TSE: no caso será verificado os boletins das seções, os que são enviados para o TRE e para o TSE, assim se tem o número verdadeiro. “É um procedimento simples”, diz Moraes.



Ministro falou sobre contagem de votos, longas filas e a proibição de armas no local de votação. (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Sobre as longas filas nos locais de votação, Moraes diz que não é possível afirmar ser um problema causado pela biometria. O ministro ainda explicou que no final do dia será possível explicar, observando o número de pessoas que foram votar e o número de abstenções. Sobre as longas filas nos locais de votação, Moraes diz que não é possível afirmar ser um problema causado pela biometria. O ministro ainda explicou que no final do dia será possível explicar, observando o número de pessoas que foram votar e o número de abstenções.

Armas em locais de votação

Para Alexandre de Moraes a medida preventiva que proibiu o uso de armas perto dos locais de votação foi importante, a aceitação da medida foi grande. O ministro ressalta que não existe justificativa para sair com armas em dias de eleições.



“Eu já disse e repito: a arma do eleitor é o voto. Existem outros dias para as pessoas saírem com armas e praticar tiro”, completou Alexandre de Moraes.

*Estagiário sob supervisão