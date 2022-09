Homem recebe Pix Caminhoneiro e agradece ao 'presidente Lula'

(foto: Reprodução) Em vídeo que circula no Twitter, homem mostra um leque de notas de R$ 100, dizendo que graças ao presidente ele recebeu o Pix Caminhoneiro, para logo na sequência enfatizar que o presidente em questão é Lula.





Bolsonaro vai sair mais vai deixar um rombo nos cofres de tamanhos imagináveis comprando voto a R$2000,00 para os caminhoneiros que vai pegar a grana e votar no Lula pic.twitter.com/BcAMYw5dQx %u2014 Vida simples %uD83D%uDEA9%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1%uD83D%uDE4C%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Alladriano) September 27, 2022







O EM confirma verificou e concluiu que se trata de uma ironia e, portanto, NÃO É POR AÍ.





O vídeo começou a circular em diversos perfis no Twitter logo depois de os caminhoneiros receberem a primeira parcela do auxílio-caminhoneiro, ou Pix Caminhoneiro.





"Olha aí, pessoal. Recebi meu Pix Caminhoneiro, meu auxílio-caminhoneiro. Quero agradecer de coração ao nosso grande e maravilhoso presidente. Ao nosso maravilhoso presidente Lula. Porque se não fosse o medo do Bolsonaro perder essas eleições, nós não tinha (sic) isso aqui, esse auxílio-caminhoneiro, viu? Valeu? Obrigado, presidente Lula!", diz, fazendo o "joinha" com o polegar.





Ele continua: "Se o senhor subir mais dois ou três pontos na pesquisa, rapaz, o óleo diesel vai cair pra uns R$ 2. Viu? Tô torcendo, viu? Valeu, brigado! (sic)".





Como explica o próprio Ministério do Trabalho e da Previdência, o benefício emergencial aos caminhoneiros foi instituído pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022 – antes chamada de PEC Kamikaze – "para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes".





Em período eleitoral, os transportadores de carga devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), ativos na data de 31 de maio deste ano, receberão seis parcelas de R$ 1 mil do auxílio, até dezembro. Como o primeiro pagamento ocorreu no mês de agosto em vez de julho, a primeira parcela contemplou o atrasado e, daí, o valor de R$ 2 mil.