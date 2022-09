Bolsonaro parabeniza premiê italiana: 'fala igual o que falamos'

Durante live nesta terça-feira (27/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez elogios a Giorgia Meloni, liderança mais votada nas eleições italianas e prestes a assumir como primeira-ministra no país europeu. Ela integra o Fratelli d’Italia (Irmãos da Itália), partido de extrema-direita.

“Eu vi parte do discurso dela. Ela se elegeu com o slogan de ‘Deus, pátria e família’. Parabéns à Giorgia, essa onda seria boa pegar no mundo todo, ‘Deus, pátria e família’ para nós termos aí uma liberdade a mais”, disse Bolsonaro ao comentar a vitória de Meloni.